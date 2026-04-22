Novedades sobre la trama de pisos 'fantasma' de Castelló: La Guardia Civil eleva a los 200.000 euros el perjuicio económico

La Guardia Civil eleva hasta los 200.000 euros el perjuicio económico por la trama de estafas inmobiliarias desarrollada en Castellón y de la que ya informó el periódico Mediterráneo. Como adelantó este rotativo, la Benemérita ha desarrollado una operación que ha culminado con la detención de un matrimonio como presuntos autores de una trama de estafas inmobiliarias.

Como también publicó este rotativo, este sábado, en Castelló, actuaron la Guardia Civil y los bomberos municipales en un centro estético de la Puerta del Sol dentro de este dispositivo para desarticular esta red, que se encontraba asentada en Orpesa y que vendía propiedades ‘fantasma’ antes de desaparecer tras cobrar cantidades en concepto de reserva.

La investigación se inició tras la interposición de diversas denuncias que alertaban de un patrón común en supuestas operaciones de compraventa de inmuebles que nunca llegaban a materializarse. Las pesquisas permitieron detectar una actividad delictiva continuada, con víctimas repartidas en distintos puntos del territorio nacional.

Ganarse la confianza

Según pudo determinar la Guardia Civil, los ahora detenidos utilizaban una estructura empresarial que aparentaba legalidad para ganarse la confianza de compradores y vendedores. Una vez establecida esa relación, solicitaban el abono de importantes cantidades económicas en concepto de reservas u otros gastos asociados a la operación, como supuestos impuestos, que no eran tramitados ante la administración correspondiente.

El entramado se apoyaba en el uso de documentación con apariencia oficial, así como en la utilización de múltiples cuentas bancarias y líneas telefónicas, con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero y la identificación de los responsables.

Ante el riesgo de fuga detectado durante la investigación, los agentes intensificaron las actuaciones operativas, logrando finalmente la localización y detención de los principales investigados en Oropesa del Mar.

Abundante documentación

Asimismo, y previa autorización judicial, se llevaron a cabo registros en un domicilio de Oropesa del Mar y en un establecimiento comercial de Castellón de la Plana vinculado a los hechos, donde se intervino abundante documentación relevante para la investigación, así como diversos efectos que están siendo analizados.

De los hechos investigados se desprenden indicios de la posible comisión de delitos de estafa agravada, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, intrusismo profesional y falsedad documental. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de los detenidos.

La Guardia Civil da por desarticulada esta trama, que habría causado un elevado impacto económico y afectado a aproximadamente 30 perjudicados.