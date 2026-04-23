Accidente de un ciclista en la avenida Enrique Gimeno de Castellón

Un ciclista ha sufrido un accidente esta tarde en la avenida Enrique Gimeno, cerca de la rotonda de Estepark en Castellón. Testigos presenciales vieron a un varón tendido en el suelo y una bicicleta con una de las ruedas doblada, siendo ayudado por las personas que se encontraban en la concurrida arteria, en un horario de fuerte congesión de tráfico. Mediterráneo se ha puesto en contacto con Policía Local y con el Centro de Información y Coordinación de Urgencias para interesarse por el estado de la persona accidentada.

Accidente en la avenida Enrique Gimeno de Castellón. / Mediterráneo