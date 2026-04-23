La víctima de una agresión sexual: "Me golpeó, me amenazó con que iba a romperme la pierna y me penetró"

Dos hombres se han sentado este jueves en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. Uno de ellos está acusado de un delito de agresión sexual y el otro, de cooperador necesario, hechos por los que la Fiscalía pedía 14 años de prisión. En la vista, se escucharon versiones contrapuestas de lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2021 en Vinaròs. La presunta víctima aseguró, entre sollozos, que uno de los acusados la golpeó, la obligó a hacerle una felación, la amenazó con que iba a romperle la pierna si no se abría y la penetró en contra de su voluntad. El acusado de la agresión sexual, por su parte, negó los hechos y aseguró que él solo quiso ayudarla cuando ella se encontraba en un estado de ebriedad. Sin embargo, según los peritos, las muestras revelaron en su vagina evidencias de ADN masculino (del cromosoma sexual Y, que se transmite de padres a hijos) compatible con el perfil genético del principal acusado, si bien no espermatozoides. El abogado defensor planteó la posibilidad de una transferencia secundaria, que el perito no quiso entrar a valorar.

El relato de la víctima

La mujer declaró, tras un parabán, que entre las 19.00 y las 20.00 horas del 4 de septiembre del 2021 estuvo jugando al billar en un bar y que, en un momento dado, se encontró con T., el principal acusado, al que conocía de reuniones de amigos, y con el otro acusado (I), a quien no conocía. Asegura que T. le invitó a ir a su casa, y que ella accedió, pensando en que la mujer de este, amiga suya, estaría allí. Eran sobre las doce de la noche. Para su sorpresa, la mujer del acusado no estaba en la vivienda. En cuanto lo supo, aseguró, intentó irse. "Yo me voy a casa, yo aquí no pinto nada", le dije a T. Y se dirigió a la puerta. Sin embargo, el otro acusado (I.) "me impidió irme y me cogió del pelo". "T. me cogió y me dijo, tranquila, que no pasa nada, ven aquí".

Golpes

Volvieron al salón. Ella "tenía miedo y un mal presentimiento", pero pensaba "a ver si se tranquilizan, para poder irme". "Voy al baño, me bajo los pantalones y de la nada entra T. Me da un golpe en la cabeza y me choqué contra la parte de hierro" del portarrollos. Aseguró que, a raíz del golpe, quedó aturdida y que cuando abrió los ojos se encontró en el suelo de una habitación y que él le dijo que abriera la boca y le acercó el pene. Después, I. "me coge del pelo y el otro me coge de las piernas y me lleva a la cama". Asegura que ella pidió ayuda a I., pero que este se fue, mientras que T. la golpeó y la penetró, amenazándola con que iba a romperle la pierna (estaba recién operada) si no la abría. Después del acto, el acusado "se limpió en una toalla". "Solamente quería irme de ahí", testificó. Y abandonó corriendo la casa.

La Guardia Civil

Los agentes de la Guardia Civil que estaban de servicio nocturno testificaron que sobre las 4.00 horas de la madrugada se encontraron en el exterior del portal de un edificio con una mujer "encogida y nerviosa". Iba "descalza, en ropa interior y una camiseta, estaba llorando y en shock". "Se quejaba de dolor vaginal y se agarraba", por lo que avisaron a la ambulancia para su traslado al Hospital de Vinaròs. Uno de los agentes entró al edificio y en la primera planta encontró la ropa de ella: "Ropa húmeda, zapatillas, calcetines y pantalones".

En el interrogatorio la defensa ha evidenciado una contradicción: en el atestado del testimonio de la mujer figura, entre comillado, que a la víctima habían agredido sexualmente dos hombres, y golpeado. Sin embargo, ella, en sede judicial, aseguró que solo había sido uno de los acusados.

En el suelo, mojada

El principal acusado, T, ha confirmado que tanto él como I. se encontraban en el bar y "nos fuimos los tres a mi casa". Estuvieron hablando en torno a la mesa del comedor; ella y él comentaban acerca de un amigo común, fumando y que pusieron música. "I. estaba cansado y se fue a casa", declaró. Serían sobre las doce de la noche, aunque no miró la hora. "Me siento, ella me dice: 'Me voy al baño'. Al cabo de un rato escuché un ruido, como de algo que se ha caído", aseguró. Cuando entró se encontró con que "ella estaba en el suelo. Cuando la puse de pie, vi que ella estaba toda mojada, había ido al baño y no se había bajado los pantalones. La llevé al dormitorio y le dije que no se iba en ese estado con él coche. La puse en la cama, busque en otra habitación el pijama para que se ponga otra cosa", indicó. Sostuvo que ella sola se había caído de la cama en varias ocasiones y que "dos o tres veces fui a levantarla". En un momento dado "se levantó sola, se fue corriendo al comedor, cogió el teléfono, llamó y se fue". "Cogí la ropa y se la di", aseveró, apuntando que creía que la persona a quien había llamado había ido a recogerla.

El alcohol

T. aseguró que ella tenía un problema de alcohol. "Cuando bebe... mal. Hace cosas raras. Cuando no... es buena chica", conversó. Por contra, ella señaló que solo había bebido "un quinto" en el bar y nada más. Además, la víctima negó que se hubiera orinado los pantalones aunque sí que le arrojaron un vaso de agua en la cara.

Una mentira que me ha arruinado la vida

Por su parte I., el otro acusado, aseveró que estuvieron los tres en la vivienda y que T. y la mujer estaban hablando de un amigo común y que se dijo: "Yo no pinto nada, me voy para casa". Negó que él la cogiera para evitar que abandonara la vivienda y aseguró que tampoco vio que su amigo se sobrepasara, ni acto sexual no consentido ni tampoco que ella le pidiera ayuda. "Es una mentira que me ha arruinado la vida", manifestó. Sobre la hora de su marcha, calculó que serían sobre las once y media o doce de la noche, aunque no miró el reloj.

Peritos

La mujer fue atendida en urgencias y sometida a una exploración ginecológica. Según los testimonios de los testigos expertos, presentaba eritema en los labios mayores, es decir, una rojez, compatible con fricción; dolor costal y erosiones en el codo y antebrazo derecho, compatibles con un golpe, caída, sea violenta o no. También olía a alcohol, pero no presentaba signos de ebriedad. Por otro lado, los peritos aseveraron que la ausencia de lesiones vaginales no excluye por si sola la existencia de una agresión sexual. Asimismo, los peritos consideraron que en el relato de la víctima hay incidios de credibilidad, es continuo, fluido y tiene similitud con el que relató en su momento.

Problemas para dormir

La víctima aseguró que, como consecuencia de estos hechos "me estoy medicando, hay ratos en que no puedo dormir de noche", reviviendo el traumático suceso. "Me despierto con golpes en la cabeza y las amenazas de T", ha señalado.