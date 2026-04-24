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Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló

La rotura de una tubería de gas en la avenida Almazora hace saltar las alarmas en la capital de la Plana

Galería: Escape de gas en la avenida de Almassora

Galería: Escape de gas en la avenida de Almassora

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Galería: Escape de gas en la avenida de Almassora / Gabriel Utiel

Neus Bravo

Adrián Bachero

Una rotura de una tubería en la avenida Almazora, a la altura del número 35, ha hecho saltar las alarmas en la capital de la Plana esta mañana. La policía y los bomberos se han desplazado hasta la zona y ya están trabajando en ello.

Ello ha provocado que las autoridades corten las calles adyacentes y además también han confinado el patio del IES Joan Bautista Porcar, que se encuentra muy cerca de la zona. Así lo han confirmado desde el centro educativo, pues ni alumnos ni profesores pueden salir al patio, que se ubica en la parte más próxima a la fuga, pero también señalana que no les han puesto problemas para salir por la pruerta principal cuando finalicen las clases a las 14.00 horas.

Ubicación en Google Maps de Av. de Almazora, 35, 12005 Castellón de la Plana, Castellón.

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