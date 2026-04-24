Rescatan a un hombre atrapado en un barranco de Castellón

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han participado este viernes en el rescate de un varón que se había accidentado en el barranco de Benitandús en Alcudia de Veo. En el salvamento han participado efectivos del parque Espadà Millars y el equipo de la Unidad de Rescate de Montaña. Según han informado desde el Consorcio, se ha realizado la extracción aérea mediante helicóptero de rescate de de la Generalitat. Después, se han hecho cargo los medios sanitarios.