Rescatan a un hombre atrapado en un barranco de Castellón
Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón rescataron a un varón accidentado en un barranco de Alcudia de Veo mediante un helicóptero de rescate
Castellón
Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han participado este viernes en el rescate de un varón que se había accidentado en el barranco de Benitandús en Alcudia de Veo. En el salvamento han participado efectivos del parque Espadà Millars y el equipo de la Unidad de Rescate de Montaña. Según han informado desde el Consorcio, se ha realizado la extracción aérea mediante helicóptero de rescate de de la Generalitat. Después, se han hecho cargo los medios sanitarios.
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