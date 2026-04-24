Tenso rescate en Peñíscola: 3 personas atrapadas por la fuerte corriente en una zona de acantilados

Tres hombres han sido rescatados este viernes en Peñíscola, en la provincia de Castellón, tras verse sorprendidos por las corrientes mientras nadaban en la zona de acantilados del castillo. Los bañistas se encontraron con dificultades para salir del agua y tuvieron que ser auxiliados por los servicios de emergencia.

Rescate en la zona del castillo de Peñíscola

El aviso se recibió a las 11.40 horas, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Hasta la zona se movilizaron efectivos del parque del Baix Maestrat, después de que los tres hombres no pudieran abandonar el agua por sus propios medios debido a la fuerza de las corrientes.

Antes de la llegada de los bomberos, un agente de la Policía Local y un agente de la Guardia Civil se lanzaron al agua para ayudar a los bañistas. Ambos permanecieron junto a ellos hasta que los equipos de rescate pudieron intervenir.

Rescatados por tierra

Aunque en un primer momento se movilizó una embarcación para participar en el operativo, finalmente los tres hombres fueron rescatados por tierra. La decisión se tomó porque se encontraban cerca del acantilado y estaban conscientes.

Según las mismas fuentes, los propios afectados prefirieron ser evacuados desde esa zona, lo que permitió completar el rescate sin necesidad de utilizar la embarcación.

Atendidos por los sanitarios

Tras salir del agua, los tres hombres fueron atendidos por medios sanitarios. En principio, solo presentaban algún rasguño, por lo que no constan heridas de gravedad.

El suceso se produjo en una zona especialmente reconocible del litoral de Peñíscola, junto al entorno del castillo, donde las corrientes dificultaron la salida de los bañistas y obligaron a activar a los servicios de emergencia.