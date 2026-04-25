Un coche se incendia por completo junto a una vivienda en Vinaròs

Un vehículo ha quedado completamente calcinado este sábado en Vinaròs tras un incendio declarado esta mañana, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón a través de su cuenta oficial en X (antiguo Twitter).

Efectivos del parque Baix Maestrat han intervenido para extinguir el fuego de un coche que se encontraba estacionado junto a una vivienda aislada. Las llamas, acompañadas de una intensa columna de humo negro, han afectado por completo al vehículo.

Un bombero apaga el fuego, ya con el coche calcinado / Bombers Dipcas

La vivienda, sin daños

A pesar de la aparatosidad del incendio, la vivienda cercana no ha sufrido daños, tal y como han confirmado los bomberos tras finalizar la actuación. En el operativo han participado varias dotaciones del Consorcio, que han logrado sofocar el fuego y evitar que se propagara a la casa o a la vegetación próxima.

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No se han registrado heridos. Las causas del incendio no han trascendido por el momento.