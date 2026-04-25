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Un coche se incendia por completo junto a una vivienda en Vinaròs

Efectivos del parque del Baix Maestrat del Consorcio Provincial actúan en el incendio

El coche arde junto a la vivienda en Vinaròs

El coche arde junto a la vivienda en Vinaròs / Bombers Dipcas

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Un vehículo ha quedado completamente calcinado este sábado en Vinaròs tras un incendio declarado esta mañana, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón a través de su cuenta oficial en X (antiguo Twitter).

Efectivos del parque Baix Maestrat han intervenido para extinguir el fuego de un coche que se encontraba estacionado junto a una vivienda aislada. Las llamas, acompañadas de una intensa columna de humo negro, han afectado por completo al vehículo.

Un bombero apaga el fuego, ya con el coche calcinado

Un bombero apaga el fuego, ya con el coche calcinado / Bombers Dipcas

La vivienda, sin daños

A pesar de la aparatosidad del incendio, la vivienda cercana no ha sufrido daños, tal y como han confirmado los bomberos tras finalizar la actuación. En el operativo han participado varias dotaciones del Consorcio, que han logrado sofocar el fuego y evitar que se propagara a la casa o a la vegetación próxima.

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No se han registrado heridos. Las causas del incendio no han trascendido por el momento.

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