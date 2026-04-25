Una pelea con navaja en Castellón acaba con los dos rivales condenados

Un hombre recibió una condena de un año y seis meses de prisión y otro fue condenado a pagar una multa durante tres meses a razón de 5 euros diarios esta semana en la Audiencia Provincial de Castellón. La pena del primero de ellos quedará en suspenso toda vez que es menor a dos años y teniendo en cuenta que ya ha pagado en concepto de indemnización 30.000 euros al otro acusado. Ambos fueron considerados responsables de sendos delitos de lesiones.

Los dos estaban procesados por una pelea que los enfrentó. No había nadie más involucrado, y como los dos se lesionaron mutuamente, quedaron ambos encausados en el mismo procedimiento.

En 2014

Este caso que ocurrió en Sant Jordi en 2014. Uno de ellos, que en la actualidad tiene 44 años (tenía 32 en el momento de los hechos), sacó una navaja en el momento de la disputa y presuntamente atacó al otro varón con ella. Le reclamaban 4 años de prisión, pero tras llegar a un acuerdo con Fiscalía, se le rebajó esa cantidad.

Sin embargo, el presunto perderdor de esa lucha callejera, un varón árabe, que de haber ocurrido las cosas de diferente manera sería considerado por Fiscalía únicamente como la víctima, también estaba acusado del mismo delito que el hombre que le propinó los navajazos, quien por su parte es originario de Latinoamérica.

Menos daño

Para este segundo involucrado en la pelea, que golpeó a su rival pero le causó menos daño, el Ministerio Público reclamó un año y seis meses de prisión, que se quedaron apenas en la multa gracias al mismo acuerdo de conformidad.

Cabe destacar que ninguno de los dos protagonistas tenía antecedentes penales previos antes del día de autos, el 15 de septiembre de 2014. La Fiscalía considera que ambos se «agredieron mutuamente», pero que uno de ellos sacó la navaja y le propinó al otro «un pinchazo ocasionando graves lesiones». Al final, parece que fueron varios los pinchazos que le dio.