La Generalitat recomienda medidas de seguridad a los vecinos por el incendio de Onda: mascarillas FFP2, ventanas cerradas...

La Generalitat Valenciana, a través de su Centro de Coordinación de Emergencias, ha lanzado este domingo una serie de recomendaciones de seguridad a causa del incendio en la planta de basuras de Onda (Reciplasa), que ha generado una gran columna de humo visible en distintas partes de la Plana y que ha obligado a desalojar varias viviendas por precaución.

"Dada la nube de humo que se está produciendo en el incendio, y atendiendo a la naturaleza de los materiales almacenados, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se trasladan las siguientes recomendaciones para las zonas residenciales próximas al incendio", han indicado desde Emergències 112 a través de sus redes sociales.

Las recomendaciones

En concreto, estos son todos los consejos que han dado a la población

• Limitar la exposición al humo: permanecer el mayor tiempo posible en interiores, manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible.

• Mantener puertas y ventanas cerradas.

• Cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior (chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación, enchufes...) para evitar la entrada de humo o gases.

• Reducir las fuentes de contaminación del aire interior (aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco, actividades de bricolaje...)

• Reducir la actividad física tanto en exteriores como en interiores.

• En caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, es recomendable ponerse en contacto con su centro de salud si sus síntomas empeoran y no mejoran con su tratamiento habitual (dificultad para respirar, tos, pitidos, dolor de pecho etc.) En el caso de personas asmáticas, conviene tener a mano los inhaladores recetados.

• Las mascarillas quirúrgicas y el uso de pañuelos no son una protección segura contra el humo. Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas generadas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2.

• Se pueden consultar los datos de calidad de aire en la Comunitat Valenciana a través de la App GVAire, la App ICA del MITECO (con geolocalización) y en https://ica.miteco.es/

• Si se da el caso, evitar la exposición a las cenizas. Limpie con trapo húmedo y humedezca el suelo antes de barrer evitando que las partículas pequeñas queden en suspensión. Utilice mascarillas tipo FFP2.

Asimismo, desde la Generalitat recuerdan que se pueden seguir las actualizaciones en la web del 1·1·2 CV, www.112cv.gva.es; en la red social X, con @GVA112; y en la app GVA 112 Avisos, disponible en Google Play y App Store.