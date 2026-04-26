Un impostor suplanta al provincial de los Carmelitas y trata de engañar al convento de Benicàssim

La alerta ha saltado en el convento de los Padres Carmelitas descalzos de Benicàssim tras detectar varios intentos de suplantación de identidad dirigido a obtener información interna y, previsiblemente, dinero. Un individuo ha llamado en hasta dos ocasiones a la comunidad religiosa haciéndose pasar por el provincial de la orden, el superior de los carmelitas descalzos en España, en una maniobra que fue descubierta antes de que pudiera consumarse ningún robo.

El caso ha sido difundido a través de un estado de WhatsApp para advertir de que un desconocido estaba suplantando la identidad del padre Paco Oreja, provincial de la OCD de la Ibérica, e intentaba robar dinero a las comunidades religiosas.

Según ha podido saber este periódico, el hombre telefoneó con número oculto al convento de Benicàssim y demostró conocer algunos nombres y datos internos, una estrategia con la que intentó dar credibilidad a su engaño. La llamada llegó, además, en un momento especialmente sensible para la orden, después de la celebración del capítulo provincial y mientras todavía había cambios pendientes de comunicarse oficialmente.

El impostor aprovechó el relevo interno

El intento de estafa se produjo en un contexto de transición dentro de la provincia religiosa. Cada convento cuenta con un prior o superior, mientras que el provincial es la figura que está por encima de todos ellos y coordina la provincia canónica, que abarca prácticamente toda España, incluidas las Islas Canarias y parte de África.

El individuo se presentó como el provincial y preguntó quién llevaba las cuentas de la comunidad. La intención, según las fuentes consultadas, era aprovechar la posible confusión por los cambios internos para acceder a la persona encargada de la economía del convento y avanzar en el engaño.

La conversación levantó sospechas rápidamente. Al comprobar que el interlocutor no era quien decía ser, desde la comunidad le pidieron que se identificara correctamente. En ese momento, el hombre colgó la llamada.

No consta que el intento acabara en robo, pero sí que el impostor trató de obtener datos personales e información económica. Las mismas fuentes no descartan que el individuo haya contactado con otros conventos o casas religiosas.

El caso ha generado preocupación porque el estafador parece actuar con cierta información previa y en un momento elegido con intención. Desde el entorno religioso han decidido alertar a otras comunidades para extremar las precauciones y verificar siempre cualquier petición económica o interna por canales oficiales.