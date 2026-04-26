Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: ocho dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas

Los Bomberos de la Diputación de Castellón trabajan este domingo con muchos de los medios que tienen a su disposición para tratar de contener un incendio en la planta de basuras de Onda (Reciplasa). Las llamas se han reportado sobre las 17.45 horas y ya se puede ver una gran columna de humo desde la población.

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se encuentra bastante desarrollado, y se ha especificado que el incendio afecta a parte del material de reciclaje de la planta.

Asimismo, varias viviendas de la partida Bovalar han sido desalojadas de manera preventiva por la posible afección del humo, que es visible incluso desde términos municipales como el de Burriana.

El incendio está desarrollado afectando a parte del material de recicle de la planta. Se procede al desalojo preventivo de diversas viviendas en la partida Bovalar por posible afección de humo.

Medios movilizados:

Se han movilizado rápidamente hasta el lugar múltiples efectivos: seis dotaciones de tres parques diferentes (Plana Baixa, Espadà Millars y Baix Maestrat), así como una unidad de mando y una unidad de jefatura, todo ellos de los Bomberos de la Diputación. En un primer momento solo se habían movilizado tres de ellas, pero al ver la magnitud del incendio, se ha decidido multiplicar los esfuerzos.

Se han incorporado además dos unidades de bomberos pertenecientes a Forestals de la Generalitat.

Asimismo, los bomberos cuentan con un camión nodriza articulado de 35.000 litros de capacidad.

Esta planta de basuras se ha incendiado ya en varias ocasiones en el pasado, la última de ellas con cierta importancia en septiembre de 2024, y costó una noche entera de controlar.

Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.