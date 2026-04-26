Rescate animal
Salvan a un caballo que había caído en una acequia de un pueblo de Castellón
El animal se encontraba en buen estado pero era incapaz de salir por sí mismo
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Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, pertenecientes al parque de la Plana Baixa, han rescatado a un caballo que había caído en una acequia en el término municipal de Borriana durante el mediodía de este domingo.
El aviso se ha recibido alrededor de la 13:15 horas desde la zona del Camí la Ratlla de les Alqueries, un entorno donde se ubican varias instalaciones hípicas y cuadras particulares. Según fuentes del operativo, el animal se encontraba en buen estado, aunque era incapaz de salir por sus propios medios.
Modus operandi
Para llevar a cabo el rescate, los bomberos han utilizado un vehículo de rescate en altura, concretamente un camión autoescalera equipado con sistema específico para este tipo de intervenciones. Mediante el uso de cinchas, han logrado asegurar al caballo y extraerlo de la acequia con seguridad.
La intervención se ha prolongado hasta aproximadamente las 14:30 horas y ha contado también con la colaboración de personal civil y agentes de la policía local de Burriana.
El caballo no presentaba heridas aparentes tras el rescate y pudo ser puesto a salvo sin incidencias, en una actuación que ha evitado consecuencias mayores para el animal.
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