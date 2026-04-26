Había que comer... tuvo que pensar el verdugo de Castellón en el Crimen de la Guindalera

Curiosa oposición a un cargo público. El día 22 de febrero de 1888 fue nombrado Ejecutor de la Justicia, es decir, verdugo, de la Audiencia Territorial de Valencia, en cuya jurisdicción se comprendía las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, Hermenegildo Agüero Marcos, sargento licenciado del Ejército, riojano, que hasta ese momento trabajaba como ayudante del anterior verdugo y que, a la hora de la verdad, pese a ser solo hasta entonces ayudante de verdugo, era el que realizaba materialmente la mayor parte de las ejecuciones, es decir, quien apretaba el tornillo del garrote que asfixiaba a los condenados porque el verdugo titular se ponía enfermo precisamente en esos momentos en los que debía realizar una ejecución, debiendo efectuarlas el ayudante. Le duró poco el cargo, pues murió de enfermedad al año siguiente, el 5 de mayo de 1889, a los 32 años de edad, sucediéndole como verdugo su cuñado Pascual Ten Molina. Ayudó a su colega de Madrid a ejecutar a tres condenados a muerte por el llamado Crimen de la Guindalera.

Pero, bueno, ya tenemos a Hermenegildo Agüero Marcos de verdugo titular. Lo curioso es que también aspiraban a la plaza, trece aspirantes, entre ellos, un maestro de escuela que se las veía difíciles para subsistir, un francés y un dentista que alegaba como mérito especial el poseer conocimientos anatómicos.

Había que comer y la plaza de verdugo estaba entonces pagada con seis mil reales al año.

Creo que vale la pena detenerse un poco en el crimen a cuyas tres ejecuciones ayudó Hermenegildo al verdugo titular, aunque ocurriese en el barrio de La Guindalera de Madrid. El 2 de diciembre de 1881 fue hallado el cadáver mutilado de un hombre en el Canal de Isabel II. Se detuvo como implicado en el hecho a Vicente Camarasa al que se encontró días después en las cercanías del lugar en que fue encontrado el cadáver con manchas de sangre en sus ropas, cadáver que fue identificado como el de Felipe Iglesias Jiménez, de 36 años de edad. Las investigaciones de la Guardia Civil llevaron también a la detención de Pedro Cantalejo y de Francisca Pozuelo Gómez. Esta última era la mujer de la víctima.

El problema surgió cuando el matrimonio compuesto por Felipe y Francisca y dos hijos comunes de 4 y 2 años, que hasta entonces transcurría plácidamente, alquilaron una habitación a Pedro Cantalejo. Surgió la sospecha de que Pedro y Francisca mantuvieran relaciones ilícitas, rumor que llegó a oídos del marido, éste echó a Pedro de la casa a los cuatro meses de haberle arrendado la habitación, pese a lo cual éste alquiló otra habitación en el mismo edificio.

Francisca reconoció haber inducido a Pedro Cantalejo y a Vicente Camarasa de que matasen a su marido. Pedro, que había dejado embarazada Francisca, se comprometió a ello, estando en todo de acuerdo con otro compinche, el ya citado Vicente Camarasa, los cuales tendieron una trampa a Felipe, haciendo que éste, confiado, saliera de casa, y al llegar a un lugar solitario, el Tejar del Obispo, le apuñalaron y mataron. Pedro Cantalejo le dio un golpe con un serrucho que llevaba y Vicente Camarasa le apuñaló con una faca en el cuello y otros sitios, dándole Pedro más golpes con el serrucho. Seguidamente, ya cadáver la víctima, Pedro le cortó el pene y los testículos de Felipe y se los ofreció a Francisca envueltos en un pañuelo, diciéndole a la misma: “Ya está muerto o despachado Felipe, ya eres mía”, abrazándose y besándose después. La mujer enterró los miembros, pero cuando fueron buscados ya no pudieron encontrarlos. El asesinato tuvo lugar en la noche del 1 de diciembre de 1881. Los acusados reconocieron los hechos, siendo condenados a muerte por garrote vil. El recurso de casación que se interpuso fue desestimado. No se les concedió el indulto.

Francisca tenía, al ser ejecutada, 29 años de edad y ya había tenido al niño. Los hermanos de la Paz y Caridad asistieron a los reos cuando estaban en capilla. Francisca Pozuelo lloraba desconsoladamente. Vicente Camarasa estaba más tranquilo, aunque se acercaba continuamente a la puerta de la celda esperando un indulto en el último minuto, llegando a insultar a un hermano Paz y Caridad, si bien en un determinado momento exclamó: “La verdad es que el hecho fue espantoso”, negándose a confesarse e insultando a los que le rodeaban y Pedro Cantalejo se mostraba indiferente, tomando varias tazas de café aunque insultó a los presentes que le acompañaban estando en capilla. Dentro de la capilla, que constaba de cuatro celdas había constantemente tres sacerdotes y hermanos de Paz y Caridad.

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En el momento de la ejecución, presenciada por gran público, Francisca sufrió varios síncopes al ir al cadalso y pronunció entre sollozos “¡No soy digna de perdón! ¡Deben matarme Ahora comprendo lo horrible del crimen que he cometido! ¡Soy una infame!” Por su parte, Vicente cuando le colocaba la argolla del garrote en el cuello reconoció al verdugo con el que había sido amigo varios años y le dijo: “¡Quién había de decir que había de morir a tus manos y de esta manera!”. Pedro se negó a rezar, diciendo que el castigo que se le imponía no estaba en relación con su culpa. Primero se ejecutó a Vicente, después a Pedro y por último, a Francisca. Las ejecuciones duraron en total trece minutos. El director de la cárcel tuvo que guardar cama muy afectado tras las ejecuciones. Con estas ejecuciones, el verdugo alcanzaba la cifra de 33 las que había llevado a cabo.