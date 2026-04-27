Complicaciones en la AP-7: un camión cargado de chatarra arde en la autopista en Castellón
El fuego afecta al remolque y obliga a cerrar uno de los dos carriles en un sentido, aunque la circulación sigue habilitada
Un camión que transportaba chatarra ha ardido este lunes por la tarde en la autopista a la altura de Benicàssim, en sentido Valencia, en un suceso que está provocando retenciones mientras continúan los trabajos de emergencia en la zona.
El aviso se ha recibido sobre las 16.10 horas, cuando el remolque del vehículo ha comenzado a arder por causas que no han trascendido. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Orpesa, del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que trabajan en la extinción del incendio.
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el fuego ha afectado únicamente al remolque, sin que las llamas alcanzaran la cabina.
Un carril cerrado
El incidente ha obligado a cerrar uno de los dos carriles en sentido Valencia, mientras el otro permanece habilitado para permitir el paso de vehículos, lo que está generando retenciones en este punto de la autopista, pero no ha tenido que ser cortada al tráfico.
En la zona intervienen dos patrullas de la Guardia Civil y personal de conservación de carreteras para regular el tráfico y garantizar la seguridad.
Por el momento no han trascendido heridos, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando para controlar completamente la situación.
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