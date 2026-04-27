Una casa deshabitada se incendia en Artana
Los efectivos evitan que las llamas se propaguen a otras viviendas
Los Bomberos de la Diputación de Castellón han controlado en la tarde de este lunes un incendio en una vivienda deshabitada de Artana, según han informado en sus redes sociales.
Los efectivos del parque Plana Baixa han recibido el aviso sobre las 14.45 horas de que había llamas en una casa de la población y acudieron rápidamente dos dotaciones y una unidad de mando para evitar la propagación a viviendas colindantes.
Ninguna persona resultó afectada, pero sí que hubo daños materiales al colapsar parte del interior de la casa.
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