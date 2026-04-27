Otro juicio a un clan albanés de la droga en Castellón: hay 12 acusados

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará desde este próximo martes, 28 de abril, y hasta este jueves, 30 de abril, durante tres sesiones, a un presunto clan de narcotraficantes procedente de Albania. Las penas reclamadas para los miembros del grupo ascienden hasta los ocho años y medio de prisión en el caso más grave. Para la mayoría de ellos, la Fiscalía castellonense pide seis años y medio de cárcel.

En total, doce personas están acusadas de varios delitos, entre los que se encuentran tráfico de drogas, en concreto de marihuana, defraudación de fluido eléctrico y falsedad en uno de los documentos de identidad hallados durante las detenciones.

Nueve extranjeros y tres españoles

Cuatro de esas personas se encontraban en situación irregular en España, otras cuatro estaban en período de estancia en el país, y una de ellas contaba con permiso de residencia. Además, tres de los acusados son españoles, que se encargaban principalmente de encontrar las naves industriales donde luego ubicar las plantaciones ilegales indoor de marihuana. Luego, las alquilaban de manera legal para destinarlas, siendo conocedores de los fines ilícitos, y dejaban la operativa diaria al resto de este supuesto clan albanés.

En concreto, las autoridades encontraron varias plantaciones en diversas naves industriales de la provincia de Castellón, así como en una vivienda castellonense. Los agentes incautaron centenares de plantas de marihuana, entre multitud de otros objetos necesarios para llevar a cabo la labor del cultivo, tales como vasos de riego, sustrato y ventiladores.

Más presencia

No es la primera ocasión en la que un clan albanés de narcotraficantes se enfrenta a la justicia de Castellón, ya que esta nacionalidad ha proliferado entre los criminales en la provincia.

En enero, los cabecillas de otro clan fueron condenados ya a seis años de prisión, una sentencia que fue declarada firme este abril.