Onda vive una imagen propia de los grandes incendios de California

Por un momento, Onda ha vivido un fenómeno más propio de California que del interior de Castellón. La localidad ha registrado, durante el incendio que afecta a una empresa de palets, un remolino de fuego, también llamado tornado de fuego, una imagen que suele ser más habitual en el centro y el sur de los Estados Unidos, donde se puede contemplar en diversas ocasiones al año.

Una imagen del virulento incendio que ha azotado una fábrica en Onda. / SIAB

Por ejemplo, en los intensos incendios que, durante los últimos veranos, han azotado el estado de California, estos tornados, también conocidos por su nombre en inglés, firenado, se han podido captar en numerosas ocasiones. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón explican que "no es una imagen extraordinaria en la provincia, pero raras veces se produce uno tan grande como este de Onda".

Mucha violencia

Se trata de una situación en la que el fuego, bajo ciertas condiciones que dependen de la temperatura del aire y las corrientes, adquiere una vorticidad vertical y forma un remolino o una columna de aire de orientación vertical similar a un tornado. "Es algo típico de fuego con mucha violencia. Aquí también se producen en incendios forestales, pero suelen ser más pequeños", señalan desde el Consorcio.

En estos momentos, el fuego en la fábrica de palets se encuentra controlado y, en el lugar, permanece una dotación de bomberos de la Diputación. La combustión también ha afectado parcialmente a la campa exterior de una empresa de desguace y ha quedado controlada a las 15.00 horas.

Aviso de madrugada

El aviso sobre el fuego, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, se ha recibido a las 4.40 horas de la madrugada del domingo al lunes. En el caso de la empresa de palets, el fuego ha afectado a la totalidad de las instalaciones, mientras que en el desguace los bomberos han logrado contener el avance hacia las instalaciones principales, frenando la propagación pese al rápido avance y a que muchos vehículos empezaban a verse afectados por la radiación.