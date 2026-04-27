El incendio en Reciplasa sigue activo pero está "contenido"
Reciplasa garantiza el servicio de recogida y tratamiento de residuos pese al incendio
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El incendio que afecta a Reciplasa, planta de tratamientos de residuos de Onda, está "contenido" pero continúa "activo", según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
Durante la noche, explican, han continuado las tareas de extinción del fuego, "rebajando la carga térmica en las zonas afectadas para facilitar posteriormente el apoyo de maquinaria pesada".
Por otro lado, la entidad pública Reciplasa ha garantizado la recogida y el tratamiento de residuos en los 46 municipios a los que presta servicio. Según ha informado su presidente, Sergio Toledo, el servicio se prestará con total normalidad desde esta misma noche gracias a una gestión “eficaz y coordinada” que ha permitido activar alternativas de forma inmediata.
Sergio Toledo, junto a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, el cuerpo técnico de la entidad y el diputado de Bomberos, David Vicente, han coordinado esfuerzos para garantizar, desde el primer momento, que se garantice el servicio, desde las propias instalaciones de la localidad de Onda.
Toledo ha destacado que no hay que lamentar daños personales, ya que el incidente se ha producido en domingo, cuando la planta permanecía cerrada. Asimismo, ha subrayado la rápida respuesta y la colaboración institucional, en especial con el Ayuntamiento de Onda y su alcaldesa, Carmina Ballester, que han trabajado de forma conjunta desde el primer momento.
Gestiona 500 toneladas
El presidente de Reciplasa también ha querido agradecer la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, cuyo operativo ha sido clave para controlar el incendio y evitar que afectara a la masa forestal del término municipal de Onda. Del mismo modo, ha puesto en valor la colaboración de los distintos consorcios de residuos de la Comunidad Valenciana, que permitirán asumir y redistribuir las cerca de 500 toneladas diarias que habitualmente trata esta planta.
A pesar del incidente, Toledo ha insistido en que el tratamiento de residuos está ya garantizado para todos los municipios afectados, lo que permitirá mantener la normalidad en el servicio sin interrupciones para la ciudadanía.
Por último, el presidente de Reciplasa ha convocado un consejo de administración urgente para este lunes, con carácter extraordinario, en el que se informará con detalle de lo ocurrido y de las medidas adoptadas.
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