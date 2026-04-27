Segundo incendio industrial en pocas horas en Onda: afecta a una empresa de piezas de desguace

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón trabajan en la extinción de un incendio industrial declarado en una empresa de piezas de desguace de Onda. El siniestro se ha producido solo horas después del que afecta a la planta de basuras de Reciplasa en la localidad, cuya extinción todavía no se ha producido-

El fuego, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, afecta a una campa exterior con montones de palets de madera, vehículos y materiales diversos situada enfrente del resto de instalaciones.

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En el lugar trabajan dos unidades de bomberos, dos unidades de mando y una unidad de jefatura, con camión nodriza articulado de 35.000 litros de capacidad.