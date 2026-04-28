Controlado el grave incendio de la planta de reciclaje de Onda

El incendio de la planta de reciclaje de Onda (Reciplasa) ha quedado este martes finalmente controlado después de dos noches de lucha contra el fuego.

Los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón han informado de que a las 8.00 horas del martes se ha dado por controlado este grave incendio industrial.

Próximo paso: extinguirlo

«Se continúa avanzando en la extinción definitiva», han agregado los Bomberos de la Diputación, que emplearon múltiples dotaciones desde el domingo por la tarde.

También estuvieron trabajando durante ese tiempo dotaciones de los bomberos de la Generalitat Valenciana, en un gran esfuerzo por lo complicado que era trabajar en las naves afectadas.

Servicio garantizado

Con parte de las dependencias actuales destrozadas por las llamas, Reciplasa, que ha garantizado la prestación del servicio de gestión de los 46 municipios del consorcio, trabajará para sustituir sistemas por otros más eficientes.

Para este año, Reciplasa ya había aprobado un plan para reducir el volumen de residuos destinados a vertedero, además de adaptarse en los próximos años a los estándares europeos más exigentes y mejorar la eficiencia energética.