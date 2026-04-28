Dilema para un juez en Castellón: ¿secuestro en un 'maset' o trampa bien urdida?

El juicio celebrado este lunes por un supuesto secuestro cerca de la Ermita de Santa Quitèria de Almassora en 2023 le dejó al tribunal dos versiones radicalmente opuestas de los hechos.

Un hombre ya jubilado denunció haber sido secuestrado por una pareja y por un tercer individuo y haber sido retenido por ellos durante tres días, presuntamente encadenado. También asegura que lo coaccionaron para que les entregara 90.000 euros a sus captores y que para ello lo llevaron forzado a una sucursal de Cajamar en Castelló. Por estos hechos, un varón, el presunto secuestrador principal, lleva dos años en prisión preventiva. Cabe decir que dicho acusado y la víctima se conocieron en 2009 cuando fueron compañeros de celda en la cárcel.

Sin embargo, en la vista oral de ayer la víctima llevó al límite de su paciencia al magistrado ponente, que amenazó con expulsarlo de la sala y terminar con el procedimiento. Lo dijo después de las múltiples evasivas y largas respuestas que la supuesta víctima, un hombre hispanoalemán residente en Vila-real, proporcionó. "Me está cansando ya su declaración", llegó a decir el juez en una ocasión. En otro momento, cuando la víctima fue preguntada por un asunto concreto sobre una ubicación de Castellón, el demandante empezó su respuesta: "Mire, en Hamburgo, estas cosas...". "¡Déjese de Hamburgo!", le cortó inmediatamente el juez.

Dos testigos que afirmaron no conocer a los acusados presentaron además a la víctima como una persona "fantasiosa", "mentiroso compulsivo" o que "tiene historias que ha contado que daría para montar una novela".

La versión del demandante

La versión del jubilado, que vive alquilado en casa del acusado principal gracias a un acuerdo verbal al que llegó con la difunta madre de este, es que dos de los secuestradores fueron a buscarle a dicho piso en Vila-real y lo llevaron a un maset ubicado en la otra orilla del río, en Santa Quitèria, término de Almassora. "Fui forzado violentamente. [El acusado] me dijo 'no te quiero en este piso, me vas a dar 90.000 euros, no te quiero ni aquí ni en la Comunidad Valenciana. Me llevaron a un maset y allí estaban su esposa y el otro acusado. Me ataron el pie con una cadena de amarrar barcos. Fueron dos o tres noches, me fugué quitándome la cadena sin gritar mientras dormían. Pero luego él volvió a por mí al piso de Vila-real y me llevó al banco para que le entregara el dinero", relató.

En ese camino al banco en Castelló hicieron una parada en el Hospital Provincial. Allí, la víctima se quedó momentáneamente sola. Un testigo, captador de socios de Médicos Sin Fronteras, afirmó que al ver nervioso a este hombre se acercó a ayudarle y este le indicó que estaba secuestrado y que llamase a la policía porque estaba siendo víctima de un secuestro que iba a transformarse en un robo en Cajamar.

Al llegar el demandante y el acusado al Cajamar, el jubilado guiñó un ojo al empleado del banco (que coincidió en este punto de la versión) y pidió ser apartado de su acompañante, que quedó sentado en un banquito. El banquero dijo que le pidió "un adelanto de su pensión" o "un préstamo", pero asimismo reveló que su cuenta estaba "peladita". La víctima (a quien solo defendió la Fiscal pues no tenía abogado propio) dijo en el juicio que posee grandes cantidades de dinero, si bien no aportó datos de ello.

Enseguida llegaron varias patrullas de la policía alertada por el trabajador de Médicos Sin Fronteras y detuvieron al señor que esperaba sentado. Desde entonces está en prisión.

Lo que dice la defensa

La defensa definió toda esta versión como "una trampa que no se ha podido descubrir hasta el juicio". Un vídeo aceptado como prueba muestra al jubilado diciéndole a una tercera persona: "Él solo se metió en la trampa, cayó como un pelotudo".

Y es que el acusado principal, quien tiene una discapacidad del 89% por una condición psiquiátrica, aseguró en su declaración que fue la supuesta víctima la que acudió al 'maset' y rogó por un plato de comida un día, el 27 de noviembre, el último del supuesto secuestro. "Le dije a mi mujer que le hiciera una sopa", afirmó. La mujer está también acusada en el procedimiento como cooperadora necesaria, también niega los hechos y afirma que su único pecado fue haberle dado de comer.

El principal acusado continuó diciendo que el jubilado le ofreció cocaína (un testigo afirmó que la víctima "lleva una vida de yonki" a pesar de que afirma ser un hombre adinerado) y ambos tomaron. "Luego se fue, pero volvió diciendo que lo tenía que llevar a Castellón a una cita al Provincial. Soy muy fácil de convencer, accedí, lo llevé y me quedé en el vehículo", sostuvo. Ese es el momento en que el trabajador de Médicos Sin Fronteras, que creyó reconocer al acusado, se encontró con el jubilado que le explicó la historia del secuestro y robo.

"Cuando volvió del hospital me dice que tenemos que ir al banco para sacar algo de dinero y pillar algo de 'blanca' [cocaína]. Ya en el Cajamar, me dijo que se encontraba mareado y se marchó acompañado de los empleados, y yo me quedé sentado". Y ahí llegó la policía y lo detuvo, en un principio por quebrantamiento de orden de alejamiento hacia la víctima.

Tres años después, el acusado asegura que el jubilado urdió "un montaje para poder quedarse con la vivienda de Vila-real y que le salga gratis".

Fiscalía mantuvo una petición de penas de prisión menores que las iniciales al eliminar varios delitos, pero mantuvo el de detención ilegal para los tres acusados. El tercero de ellos afirmó en su turno: "No entiendo nada de esto que está pasando aquí, solo coincidí un día con ellos, antes de los hechos, para comer. Me gustaría saber por qué me viene a mí todo esto".

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Las defensas pidieron la absolución al considerar que no se quebró la presunción de inocencia y porque la única prueba de cargo es el relato del demandante. "La persona que denuncia unos hechos tiene que tener una mínima credibilidad", dijo uno de ellos. "Esto es una clara simulación de delito", dijo otro, que recalcó que la situación le parece "kafkiana y de esperpento de Valle-Inclán", mientras que el último de ellos la definió como "berlanguiana".