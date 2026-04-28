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Un coche arde en plena carretera en Castellón tras salir de la CV-10

El fuego se ha iniciado por una avería mecánica

El vehículo incendiado en el término municipal de Artana este martes.

El vehículo incendiado en el término municipal de Artana este martes. / Mediterráneo

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

Espectacular incendio de un vehículo en la mañana de este martes en la CV-223. Un vehículo ha empezado a arder en esta carretera a su paso por el término municipal de Artana. Según ha informado la Dirección General de Tráfico, a través de su página web, el suceso se ha producido a las 8.35 horas cuando el motor del automóvil ha comenzado a arder.

El incendio se ha producido en el punto kilométrico 0,4 de la CV-223, justo después de la rotonda de salida de la CV-10. El coche circulaba en sentido decreciente cuando, debido a una avería mecánica, se ha producido el fuego.

Una imagen aviso en la página web de la Dirección General de Tráfico.

Una imagen aviso en la página web de la Dirección General de Tráfico. / Mediterráneo

Actuación de la Guardia Civil

El conductor del automóvil ha salido por su propio pie y no ha habido que lamentar heridos. El vehículo ha comenzado a ir hacia atrás hasta que se ha encendido. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha actuado para apagar las llamas y controlar el tráfico.

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