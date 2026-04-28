Un coche arde en plena carretera en Castellón tras salir de la CV-10
El fuego se ha iniciado por una avería mecánica
Espectacular incendio de un vehículo en la mañana de este martes en la CV-223. Un vehículo ha empezado a arder en esta carretera a su paso por el término municipal de Artana. Según ha informado la Dirección General de Tráfico, a través de su página web, el suceso se ha producido a las 8.35 horas cuando el motor del automóvil ha comenzado a arder.
El incendio se ha producido en el punto kilométrico 0,4 de la CV-223, justo después de la rotonda de salida de la CV-10. El coche circulaba en sentido decreciente cuando, debido a una avería mecánica, se ha producido el fuego.
Actuación de la Guardia Civil
El conductor del automóvil ha salido por su propio pie y no ha habido que lamentar heridos. El vehículo ha comenzado a ir hacia atrás hasta que se ha encendido. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha actuado para apagar las llamas y controlar el tráfico.
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