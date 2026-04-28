Más de 100 juguetes precintados por la Guardia Civil por incumplir la normativa de seguridad en Borriol

La Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Oropesa del Mar ha procedido a la inmovilización de un total de 105 juguetes en un establecimiento de la localidad de Borriol, tras detectar diversas irregularidades en materia de seguridad y etiquetado.

La actuación tuvo lugar en el marco de las inspecciones habituales que esta especialidad realiza en comercios abiertos al público, orientadas a verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo y seguridad de productos.

Durante la inspección, los agentes observaron varios artículos de diverso tipo dirigidos posiblemente a menores que no cumplían los requisitos legales exigidos. En concreto, los productos carecían de etiquetado en castellano, pudiendo encontrarse en algunos de ellos información incompleta o totalmente ausente.

Denuncia

Ante estos hechos, se procedió al levantamiento de acta-denuncia por una presunta infracción del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. Asimismo, los agentes acordaron la inmovilización y precinto de los artículos intervenidos, que quedaron bajo custodia del responsable del establecimiento y a disposición del Servicio Territorial de Comercio, Artesanía y Consumo.

La Guardia Civil recuerda la importancia de garantizar que los productos destinados al público, especialmente aquellos dirigidos a menores, cumplan con todas las garantías de seguridad y etiquetado, con el fin de proteger a los consumidores y evitar posibles riesgos derivados de su uso.