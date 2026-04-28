Un herido tras volcar un camión en Castellón

Un hombre ha sido trasladado esta mañana al hospital de La Plana de Vila-real con heridas leves después de que el camión que conducía volcara a la altura de Burriana.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro ha tenido lugar a las 6.25 horas en el kilómetro 7 de la CV-222, en el ramal de enlace con la N-340.

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Ubicación aproximada del accidente en el mapa.

El accidente no ha requerido del corte de la vía.