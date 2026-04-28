Un herido tras volcar un camión en Castellón
El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana
Un hombre ha sido trasladado esta mañana al hospital de La Plana de Vila-real con heridas leves después de que el camión que conducía volcara a la altura de Burriana.
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro ha tenido lugar a las 6.25 horas en el kilómetro 7 de la CV-222, en el ramal de enlace con la N-340.
El accidente no ha requerido del corte de la vía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat recomienda medidas de seguridad a los vecinos por el incendio de Onda: mascarillas FFP2, ventanas cerradas...
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- CD Castellón | Así queda la zona alta de Segunda División tras los últimos resultados
- Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: diez dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas
- Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón
- Un testigo del Torreblanca-Vall d'Alba de cadetes, el 'partido de la navaja': «Pasó poco para la que podía haberse liado»
- Marcelino, después del Villarreal-Celta: 'Estamos haciendo una temporada histórica