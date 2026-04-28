Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dilema juez CastellónRobo hotel WellingtonCierre comercio CastellóPueblo medieval CastellónLluvia puente CastellónDeclaración renta pensionistas
instagramlinkedin

Un herido tras volcar un camión en Castellón

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana

Entrada de Urgencias en el hospital La Plana de Vila-real.

Entrada de Urgencias en el hospital La Plana de Vila-real. / Mediterráneo

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Un hombre ha sido trasladado esta mañana al hospital de La Plana de Vila-real con heridas leves después de que el camión que conducía volcara a la altura de Burriana.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro ha tenido lugar a las 6.25 horas en el kilómetro 7 de la CV-222, en el ramal de enlace con la N-340.

Noticias relacionadas

Ubicación aproximada del accidente en el mapa.

El accidente no ha requerido del corte de la vía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat recomienda medidas de seguridad a los vecinos por el incendio de Onda: mascarillas FFP2, ventanas cerradas...
  2. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  3. Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
  4. CD Castellón | Así queda la zona alta de Segunda División tras los últimos resultados
  5. Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: diez dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas
  6. Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón
  7. Un testigo del Torreblanca-Vall d'Alba de cadetes, el 'partido de la navaja': «Pasó poco para la que podía haberse liado»
  8. Marcelino, después del Villarreal-Celta: 'Estamos haciendo una temporada histórica

Un herido tras volcar un camión en Castellón

Un herido tras volcar un camión en Castellón

Directo | Primera jornada de la sesión de investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón

Directo | Primera jornada de la sesión de investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón

Recuperar la lengua

Recuperar la lengua

Pulpos gigantes habrían dominado los océanos hace 100 millones de años

Pulpos gigantes habrían dominado los océanos hace 100 millones de años

EPA: El paro se dispara en Castellón hasta el 12,19% en el primer trimestre del año

EPA: El paro se dispara en Castellón hasta el 12,19% en el primer trimestre del año

Final Fantasy XIV Evercold llegará en enero de 2027 con una raid de alianza de Evangelion

Final Fantasy XIV Evercold llegará en enero de 2027 con una raid de alianza de Evangelion

Moeve Fútbol Zone 1x23: Las claves del Barça campeón

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents