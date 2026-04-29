Condenados los 12 ‘narcos’ de un clan albanés a penas de hasta 4 años en Castellón

Un acuerdo de conformidad selló ayer el juicio a un clan albanés de tráfico de marihuana en Castellón, en el que es el segundo grupo de narcos de la misma nacionalidad juzgado en lo que va de año en la Audiencia Provincial.

Los doce acusados (once hombres y una mujer) en esta nueva causa judicial recibieron penas que mayoritariamente rondaron los 3 años y medio de prisión, después de mostrarse de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía y reconocer así su culpabilidad.

Uno de ellos recibió una pena de cuatro años de prisión porque además de los delitos de tráfico de drogas (en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud), pertenencia a grupo criminal, y defraudación de fluido eléctrico, también se le condenó por falsedad documental, ya que se le requisó un documento de identidad falsificado.

En 2023

Mediante el acuerdo, todos vieron reducidas sus penas de prisión tras pasar dos años en prisión preventiva tras ser atrapados por las autoridades en una macrooperación policial en 2023.

En concreto, las autoridades encontraron varias plantaciones en diversas naves industriales de la provincia de Castellón, así como en una vivienda castellonense. Los agentes incautaron centenares de plantas de marihuana, entre multitud de otros objetos necesarios para llevar a cabo la labor del cultivo, tales como vasos de riego, sustrato y ventiladores.

Expulsión del país

Las defensas propusieron al tribunal que se suspendan las penas de cárcel impuestas ayer y que se sustituya por la medida de expulsión del territorio español.

La Fiscalía estuvo de acuerdo con esa petición, a excepción de una de las personas juzgadas. Así pues, a falta de que el tribunal lo dicte, es probable que este grupo no pase más tiempo en prisión.

Tres españoles

Además de nueve albaneses, tres de los doce miembros del grupo condenado son españoles, que se encargaban principalmente de encontrar las naves industriales donde luego ubicar las plantaciones ilegales indoor de marihuana.

Luego, las alquilaban de manera legal para destinarlas, siendo conocedores de los fines ilícitos, y dejaban la operativa diaria al resto de este clan albanés. Estos españoles fueron condenados a penas que van desde los seis meses a los dos años de prisión.

Asimismo, se impuso a los nueve albaneses indemnizaciones de casi 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados a las naves y viviendas alquiladas con fines ilícitos.