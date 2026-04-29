Una conductora ebria choca contra varios vehículos y huye en Castelló
La Policía Local la localizó después del accidente y la mujer dio positivo en alcoholemia con 0,55 mg/l; el siniestro causó daños en dos turismos y en patrimonio municipal
La Policía Local de Castelló intervino esta pasada noche del martes en un accidente de circulación después de que un turismo golpeara varios vehículos estacionados y abandonara el lugar de los hechos. Hasta la zona se desplazaron varias patrullas, así como agentes de Atestados, para esclarecer lo ocurrido y regular la situación en la vía.
Tras las primeras actuaciones, los agentes lograron localizar a la conductora del turismo presuntamente causante del accidente. La mujer fue sometida a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
Como consecuencia de los hechos, la Policía Local instruyó atestado por un presunto delito contra la seguridad vial, además de por el accidente con daños materiales. El siniestro provocó desperfectos en dos vehículos estacionados y en patrimonio municipal.
Hasta el lugar también acudieron los servicios de limpieza, que se encargaron de retirar los restos y limpiar la calzada para restablecer la normalidad en la vía.
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