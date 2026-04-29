La droga que ha llegado a la prisión de Albocàsser ya se vincula con varias muertes en cárceles españolas

Pese al escaso tiempo que lleva circulando la conocida como droga de los papelillos en las prisiones españolas, la sustancia que ya ha provocado varias intoxicaciones en la prisión castellonense de Albocàsser durante este mes de abril ya ha provocado diversas muertes en el territorio nacional. Al menos son cinco los fallecidos en centros penitenciarios que, entre el pasado año y este, perdieron la vida por consumir este estupefaciente.

Hace apenas un mes, salió a la luz pública una muerte en la prisión de Huelva por consumo de la droga también conocida como papel holandés. La sustancia que impregna estos papeles, a través de los cuales se consume, es un cannabinoide sintético que está mezclado con ketamina, fentanilo u otros derivados.

Los 'papelillos' se han extendido ya por cárceles de todo el territorio nacional. / ACAIP

Desde CSIF, alertaban mediante un comunicado tras este fallecimiento, que "está generando una grave situación en las cárceles de toda España, con riesgo tanto para los trabajadores de prisiones como para la población reclusa".

Además, el sindicato explicaba que "actualmente solo existen ciertos reactivos para comprobar las sustancias que pueden componerla, siendo la mayoría indeterminada, aunque en algunos casos se ha detectado presencia de ketamina, fentanilo u otros derivados en estas tiras de papel sintético y tóxicos sintéticos de unos dos centímetros de longitud por dos milímetros de grosor. Son inodoros e incoloros y llegan a las cárceles a través de la correspondencia postal".

Riesgo de incidentes

También apuntaban que "esta nueva droga supone riesgo de incidentes graves entre internos o contra funcionarios. La falta de control deriva en conflictos y agresiones directas. Desde la central sindical se reclama mayor dotación de medios materiales para la incautación de esta nueva droga, así como la inclusión de pistolas táser que evitarían en gran medida incidentes con funcionarios lesionados".

En marzo, se conoció una muerte por esta sustancia en la cárcel de Huelva. / Mediterráneo

Pero ya durante el pasado año se registraron varios casos de fallecimiento relacionados con esta sustancia. Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) se apuntó que achacaba a esta droga varias muertes acaecidas el pasado año en la prisión gaditana de Botafuegos a esta droga.

En agosto de 2025, el sindicato confirmó la muerte de dos internos tras consumir esta droga. En uno de los casos, el interno sufrió síntomas graves y fue trasladado a la enfermería, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Más fallecidos

Un mes después, se comunicaba un tercer fallecimiento en este mismo centro que ACAIP atribuía también a esta sustancia tóxica. Según el balance sindical hasta finales de 2025, se sumó un caso más de muerte por esta droga.

Sin embargo, todavía no existe una cifra oficial cerrada y confirmada por Instituciones Penitenciarias sobre fallecidos por los papelillos. En estos momentos, se trata de muertes investigadas y atribuciones realizadas por sindicatos penitenciarios, principalmente ACAIP y CSIF. En muchos casos, todavía se está a la espera de autopsias o análisis toxicológicos para confirmar que esta sustancia sea la causa de las muertes.