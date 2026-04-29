Así es la droga de los ‘papelitos’ que inquieta a la prisión de Albocàsser

Fue en el año 2023 cuando se comenzaron a confirmar fallecimientos y sobredosis relacionadas con los papelitos en las cárceles de Estados Unidos. La sustancia principal que impregna estos documentos es un cannabinoide sintético que, en el último mes, ya ha causado al menos cinco intoxicaciones, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.

Esto es una muestra de la alerta realizada desde la ONU que ha avisado de la profunda transformación del mercado de las drogas, con la proliferación de sustancias sintéticas cada vez más accesibles, potentes y peligrosas, donde estos cannabinoides son catalogados como nuevas sustancias psicoactivas. El conocimiento es limitado, aunque se viene observando un aumento de consumo de estas sustancias.

Muy difícil de detectar

Según explican fuentes internas de la cárcel castellonense, se trata de una sustancia que "es inodora e incolora y llega a las cárceles a través de la correspondencia postal que envían familiares y amigos desde el exterior".

Estos cannabinoides sintéticos, en muchas ocasiones, están mezclados con otras sustancias como ketamina y fentanilo, e incluso con otros productos que todavía no se conocen. Estos papelitos de alta toxicidad son pequeños trozos de papel o folios impregnados y el hecho de que sean difícilmente detectables es una de las principales razones de su popularidad en el entorno carcelario.

Los presos suelen fumarse estos trozos de papel, aunque también existe la posibilidad de que puedan disolverse. Una vez encendido, los efectos inmediatos y a menudo devastadores en pocos minutos. Los efectos son muy potentes y encajan con sustancias de alta potencia.

Sus efectos

Así, quienes la consumen pueden sufrir pérdidas de conciencia, intoxicaciones agudas, delirios, psicosis, convulsiones, taquicardias, agresividad extrema o sobredosis. Además, desde el Ministerio de Sanidad advierten de que los cannabinoides sintéticos pueden tener efectos desconocidos e impredecibles y que producen intoxicaciones graves y mortales, especialmente cuando hay adulteración con otras drogas más peligrosas.

Además, esta nueva sustancia supone un cambio en el modelo del tráfico de drogas dentro de las prisiones. Ante las mayores dificultades que implica introducir pastillas o bolsas de hachís o cocaína, ahora se puede pasar la droga a través de soportes tan cotidianos como los folios.