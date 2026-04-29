La droga que no huele ni se ve y ya causa intoxicaciones en la cárcel de Albocàsser

Papelito, papelillo, papel impregnado, papel holandés… Distintas maneras de llamar a una misma sustancia que, desde hace más o menos un año, está poniendo en jaque al centro penitenciario de Albocàsser. Esta droga, que es un cannabinoide sintético, está mezclada con ketamina, fentanilo u otros derivados y llega a los internos mediante tiras de papel sintético y tóxicos sintéticos de unos dos centímetros de longitud por dos milímetros de grosor.

Este estupefaciente tiene un impacto muy fuerte en el cuerpo humano, una vez que se fuma, y en el mes de abril ha producido al menos cinco intoxicaciones en presos de Albocàsser que han tenido que ser trasladados al hospital.

Casi imposible de detectar

Según explican fuentes internas de la cárcel castellonense, esta droga “es inodora e incolora y llega a las cárceles a través de la correspondencia postal que envían familiares y amigos desde el exterior”. Desde el centro avisan del “gran problema que supone, porque al cortarla con muchas otras sustancias, provoca más sobredosis al mezclarse con la medicación que toman muchas de las personas encarceladas”. También conocida como K2 y K3, “es posible que con solo fumarla una vez te provoque intoxicación. Cada vez veremos más casos porque la droga subirá de nivel”.

Desde la prisión señalan que “no se detecta en un cacheo normal y, hasta hace poco, los test de cribado de orina tampoco la descubrían. Ahora hay unas pruebas nuevas, desde hace un año, en las que aparece esta sustancia, pero también su coste es más elevado. Por eso, es más difícil poder introducirla”.

Falta de personal

Por su parte, los sindicatos, como CSIF, apuntan que "aunque desde los centros penitenciarios se toman medidas, como la revisión por parte de las unidades caninas de todos los envíos postales y paquetería, elementos que además se pasan por un escáner, también en las comunicaciones vis a vis, es cierto que al final los medios siguen siendo escasos".

Añaden que "hay falta de personal y en Albocàsser, por ejemplo, la unidad canina está integrada solo por dos perros que no pueden asumir todo el volumen de trabajo".

Los expertos señalan que este fenómeno amenaza con convertirse en una emergencia sanitaria ante el desconocimiento por parte de la comunidad presidiaria de los efectos de esta droga y la facilidad con que se introduce en el centro. Esta sustancia ya se asoció a diversas muertes en cárceles españolas durante el pasado año, aunque empezó a detectarse a finales de 2024.