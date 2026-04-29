Le sale cara la broma en Vinaròs: dos años de cárcel por provocar un incendio

Una broma que ha terminaba con una pena de cárcel. Así lo señala la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón que ha condenado a dos años de prisión a un hombre como autor de un delito de incendio por provocar un fuego en Vinaròs cuando intentaba hacer una broma.

La sentencia aprecia las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y reparación del daño. Además, La resolución también le impone el pago de una indemnización superior a los 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los vecinos cuyas viviendas y vehículo se vieron afectados por las llamas. Esta cantidad fue consignada por el procesado en una cuenta judicial antes de la celebración de la vista oral.

Con una botella de alcohol

Los hechos ocurrieron sobre las 12.15 horas del 5 de abril de 2015 en una casa de Vinaròs, cuando el acusado, a modo de broma, cogió una botella de alcohol sanitario y, usando un mechero, la prendió mientras la apretaba para que el líquido saliera a presión. Esta maniobra provocó una llamarada que prendió un sillón de la vivienda.

El incendio se propagó al resto de estancias del inmueble y obligó al desalojo de dos plantas del edificio. Los bomberos no pudieron acceder a las plantas altas por la virulencia de las llamas, que afectaron a la fachada de la finca, y tuvieron que rescatar a un vecino y a sus dos hijos menores, con el peligro que esta operación generó para ellos.

En cuatro viviendas

El fuego afectó a cuatro viviendas, entre ellas la casa donde se originaron las llamas, además de a zonas comunes de la finca y a un vehículo. La sentencia considera probado que el incendio, calificado como grave, no ocasionó más daños materiales ni personales de mayor gravedad gracias a la pericia de los bomberos que intervinieron en la extinción.

La sentencia, dictada después de que las partes alcanzaran una conformidad y mostraran su acuerdo con los hechos y las penas, es firme.