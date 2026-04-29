Una puerta abierta junto al carril bici acaba con el conductor de un patinete herido en Castelló
La furgoneta que ha provocado el accidente se encontraba estacionada sobre la acera
El conductor de un patinete ha sufrido heridas después de que, este martes, cayera al suelo al tratar de evitar la puerta abierta de una furgoneta estacionada en el carril bici del paseo Morella de Castellón. El accidente se ha producido sobre las 19.00 horas cuando este vehículo de movilidad personal transitaba por el carril bici.
Según ha explicado la Policía Local de Castellón, la furgoneta se encontraba estacionada sobre la acera. En el momento en el que el patinete ha llegado a la altura del automóvil estacionado, se ha abierto la puerta de la furgoneta.
Esto ha provocado que el hombre que manejaba el patinete tuviera que hacer una maniobra evasiva para evitar la colisión. Esto ha provocado que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, lo que le ha provocado las heridas.
Todavía se desconoce el alcance de las heridas, así como los datos personales de la persona accidentada.
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