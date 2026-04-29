Un accidente en la AP-7 deja varios kilómetros de atasco a la altura de Castelló
Un vehículo pierde el control y choca contra el quitamiedos
Un accidente en la AP-7 ha provocado este miércoles varios kilómetros de atasco a la altura de Castelló. Según ha explicado la Guardia Civil de Tráfico, un vehículo que circulaba por el kilómetro 432 de esta carretera, en sentido Valencia, ha perdido el control, se ha salido de la vía y ha chocado.
Sobre las 16.00 horas, el automóvil ha impactado contra el quitamiedos, aunque el conductor ha podido salir por su propio pie del coche. Sin embargo, el interés de muchos conductores y el cierre del arcén, donde se encontraba el vehículo, han provocado retenciones de tráfico que han superado los dos kilómetros.
Patrulla de mantenimiento
Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una patrulla de mantenimiento de la Guardia Civil de Tráfico para controlar la circulación y proceder a la retirada del vehículo accidentado.
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