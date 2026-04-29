Roban la silla de ruedas eléctrica a una niña de nueve años en Castelló: "Son sus piernas y estamos desesperados"

Lamiae dejó anoche la silla de ruedas eléctrica de su hija de nueve años, Lina, en la puerta de su finca situada en la calle Maestro Giner, número 8, de Castelló, como hacía todas las noches. Compró esta silla de 7.000 euros hace dos años: “Eran las piernas de la niña. Tiene una discapacidad motora del 73% y aunque no tiene discapacidad psíquica, pues estudia con normalidad cuarto de Primaria, es fundamental para su movilidad”.

La madre pide colaboración ciudadana para poder encontrar esta silla, fundamental en la vida de la niña: “No es fácil llevársela porque pesa mucho. Solo para moverla ya han tenido que activar el motor y si la han subido a un coche que no estaba adaptado lo han tenido que hacer entre varias personas, por lo que si hay cámaras de vigilancia en el barrio sería estupendo que pudieran revisarlas. La silla la dejamos a las 23.00 horas del martes y este miércoles a las 7.00 ya no estaba, por lo que se la han tenido que llevar entre esas horas”.

Ubicación de C. Maestro Giner, 8, 12004 Castellón de la Plana, Castellón en Google Maps.

Lamiae lleva cuatro años viviendo en esta finca y hasta ahora no había tenido problemas. Al principio tenía una silla manual y fue hace dos cuando realizó el importante desembolso para que la pequeña pudiera moverse en eléctrica, por lo que el mazazo para la familia es importante: “Estamos desesperados y esperamos que pueda aparecer pronto porque conforme pasa el tiempo será más difícil encontrarla”.

Una vez interpuesta la denuncia esta misma mañana, la Policía Nacional ya se está movilizando con el objetivo de encontrar la silla de Lina: “Ha sido muy raro porque no hemos escuchado nada. La puerta siempre está cerrada, por lo que quien se la ha llevado ya sabía lo que hacía”. Lamiae lamenta que “es una desgracia muy grande” y aunque le han dejado una silla manual hasta que encuentre la robada, espera que con la colaboración ciudadana y la actuación de las autoridades se encuentre la sustraída.

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Imagen compartida por Lamiae con el objetivo de encontrar la silla de su hija Lina. / Mediterráneo

En caso de tener información al respecto pueden ponerse en contacto con el teléfono 643483920.