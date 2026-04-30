Una cochera llena de muebles y enseres arde en una vivienda de Montanejos

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han extinguido el incendio que se ha declarado sobre las 13.00 horas de este jueves en el bajo de una vivienda de Montanejos. Se trataba de la cochera de la casa que el dueño utilizaba como taller de carpintería y donde había muebles y otros enseres.

El fuego se ha declarado por causas todavía por esclarecer y, cuando han llegado los efectivos del parque del Alto Palancia, han señalado desde el Consorcio que las llamas prácticamente se había extinguido. No ha habido que lamentar heridos y solo se han producido daños materiales.

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