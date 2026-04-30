Detenido un hombre por apuñalar a su compañero de piso en Castelló
La Policía Nacional atrapa en el Grau al presunto autor de numerosas puñaladas a un joven de 22 años
Un apuñalamiento en Castelló ha terminado con la detención de un hombre este jueves, sobre las 15.00 horas, en el distrito marítimo por un intento de homicidio. Los agentes de la Policía Nacional han localizado al supuesto autor de una agresión que se ha producido esta mañana en la calle Barrachina de Castelló.
Los hechos se han producido en el número 67 cuando el agresor, de nacionalidad colombiana, ha atacado a su compañero de piso, de 22 años.
Petición de socorro
El ataque ha tenido lugar en el domicilio donde ambos convivían y el agredido ha sufrido heridas en la espalda y la cabeza. En su huida, el joven ha salido a la calle y ha pedido ayuda a los vecinos.
En un primer momento, han actuado agentes de la Policía Local antes de que se trasladaran hasta el lugar patrullas de la Policía Nacional.
En Urgencias
También ha intervenido una ambulancia de Soporte Vital Básico, que, después de las primeras atenciones, ha trasladado al herido hasta el Hospital General de Castellón.
Según testigos, en el interior del domicilio había abundante sangre después del intento de homicidio.
En estos momentos, el joven se encuentra siendo atendido en el Servicio de Urgencias del centro, donde su estado es estable.
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