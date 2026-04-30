Un hombre de 60 años fallece en Betxí tras sufrir un desvanecimiento
Los servicios médicos intentaron reanimarle, pero no pudieron salvarle la vida
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha confirmado la muerte de un hombre de 60 años en Betxí. El aviso se ha producido pasado el mediodía de este jueves después de que la persona fallecida se sintiera indispuesta y se desmayara.
En ese momento, se ha procedido a llamar a los servicios sanitarios que han movilizado un SAMU y un equipo médico de Atención Médica. Los servicios médicos han realizado las maniobras de reanimación, pero no ha habido respuesta, por lo que únicamente han podido confirmar el fallecimiento del hombre.
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