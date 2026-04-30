La niña a la que le robaron la silla eléctrica en Castellón se cae en el colegio y acaba en el hospital: "No para de vomitar"

La silla de ruedas eléctrica de Lina, la niña de nueve años a la que se la robaron en Castelló durante la noche del martes al miércoles, sigue sin aparecer. Su madre, Lamiae, ha explicado este jueves que por el momento no hay novedades sobre el paradero de la silla, pese a que la Policía Nacional continúa con la investigación y la sociedad castellonense se ha volcado para intentar ayudar a la familia.

La situación, ya de por sí angustiosa, ha empeorado en las últimas horas. Según ha relatado la madre, la pequeña ha tenido que utilizar una silla manual tras el robo de la eléctrica y este jueves se ha caído en el colegio a causa de este forzado cambio en su movilidad. Después del golpe, Lina ha acabado en el Hospital General de Castelló porque, según lamenta Lamiae, “no para de vomitar”.

La niña permanece en observación durante seis horas en el centro hospitalario para comprobar si la caída le ha provocado alguna lesión o complicación. “Gracias al que le ha robado la silla ha volcado y ahora estamos en el hospital", reconoce la madre, que está pasando por unos momentos angustiosos tras el robo.

Lina, inmortalizada en la silla sustraída la noche del martes a miércoles en Castelló. / Mediterráneo

Sin noticias de la silla

El robo de la silla se produjo en la calle Maestro Giner, número 8, de Castelló. Lamiae la dejó, como hacía habitualmente, en la puerta de la finca en la que vive la familia. Fue sobre las 23.00 horas del martes. A las 7.00 horas del miércoles, la silla ya no estaba.

La familia compró la silla hace dos años por 7.000 euros. Para Lina no era un simple medio de transporte. “Eran sus piernas”, explicó su madre tras denunciar la desaparición. La pequeña tiene una discapacidad motora del 73%, aunque no discapacidad psíquica, y estudia con normalidad cuarto de Primaria. La silla eléctrica era fundamental para su autonomía diaria como demuestra la caída sufrida este jueves en el centro escolar.

Imagen compartida por Lamiae con el objetivo de encontrar la silla de su hija Lina. / Mediterráneo

La respuesta ciudadana ha sido inmediata. El caso ha generado una gran ola de solidaridad en Castellón, donde muchos vecinos han compartido la imagen de la silla y el teléfono facilitado por la familia para intentar localizarla. Sin embargo, pese a esa movilización y al trabajo policial, la silla continúa desaparecida.

Entre las muestras de apoyo recibidas, Noelia Renau, desde la Fundación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castellón (Ateneu) ha enviado la siguiente carta a Mediterráneo:

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Escrito de apoyo Desde nuestro grupo de personas con daño cerebral adquirido queremos expresar nuestro más sincero apoyo a Lina y a su familia tras el robo de su silla de ruedas eléctrica. Para muchas personas, una silla de ruedas no es solo un objeto material, sino una herramienta imprescindible que nos permite mantener nuestra autonomía, participar en la vida diaria y conservar nuestra dignidad. Por eso, entendemos profundamente la gravedad de esta situación y el impacto que puede tener en la vida de quien depende de ella. Nos solidarizamos con Lina en estos momentos difíciles y confiamos en que se pueda resolver lo antes posible. Asimismo, queremos hacer un llamamiento a la empatía y al respeto hacia las personas con discapacidad, recordando la importancia de cuidar y proteger aquello que garantiza nuestra independencia. Recibe todo nuestro apoyo, ánimo y cariño. Grupo de personas con daño cerebral adquirido

Lamiae reconoce que la familia está desesperada. Cada hora que pasa sin noticias complica más la posibilidad de recuperarla. Mientras tanto, Lina permanece este jueves en observación en el Hospital General tras la caída sufrida en el colegio. Cualquier persona que tenga información sobre la silla puede ponerse en contacto con el teléfono facilitado por la familia: 643 483 920.