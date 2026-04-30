Los funcionarios de prisiones reclaman blindar la prisión de Albocàsser contra la droga de los 'papelillos'

Los casos de intoxicación por la conocida como droga de los papelillos en la prisión de Albocàsser han puesto en alerta a los funcionarios de prisiones. Después de que se hayan registrado al menos cinco casos en la cárcel castellonense desde el mes de abril, sindicatos como la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han pedido medidas para detectar esta sustancia y reforzar los controles para evitar su entrada.

Desde Acaip han señalado que “es necesario tomar medidas antes de que se extienda más, porque generan graves problemas de seguridad y sanitarios”. Este sindicato apunta que “provoca un mercado negro dentro de la prisión y mucha agresividad en el consumidor cuando desaparecen los efectos de consumo”.

Como la droga entra impregnada en papel en los centros penitenciarios, es casi imposible su detección por sistemas ordinarios. Por eso, los responsables de Acaip apuntan que “entre las posibles soluciones se encuentra la utilización de isótopos reactivos similares a lo que se usa en los aeropuertos para aplicarlos a la correspondencia y saber si hay impregnación”. Al conocer al remitente en la correspondencia, “se podría poner en alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la comisión de un delito contra la salud pública”.

Fotocopiar la correspondencia

Otra solución propuesta por Acaip “sería fotocopiar la correspondencia en presencia del interno y destruir el original. Sin embargo, estas medidas implican inversión tanto en medios materiales como humanos”.

Por su parte, desde CSIF, su responsable nacional de Instituciones Penitenciarias, Jorge Vilas López, ha presentado una reclamación formal ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para exigir “la aprobación y ejecución inmediata de un protocolo integral de actuación frente al fentanilo y otras sustancias psicoactivas en los centros penitenciarios españoles”.

CSIF subraya que “esta problemática no es teórica, sino real y creciente, afectando al conjunto del sistema penitenciario, incluidos centros especialmente sensibles como los centros penitenciarios de Castellón, donde el personal también se enfrenta a situaciones de riesgo en su labor diaria”.

Detección rápida

Por ello, la central sindical propone tests de detección rápida de fentanilo y opiáceos mediante toallitas reactivas como herramientas que “permitirían una respuesta preventiva, directa y eficaz, reduciendo significativamente el riesgo de exposición del personal penitenciario”.

“El tiempo de la prevención es ahora. No podemos esperar a que se produzcan tragedias para actuar”, han señalado desde el sindicato.