El susto de una conductora en la AP-7 en Benicarló tras quedar atrapada en su coche
Un choque de su automóvil con un camión la ha dejado en el interior sin posibilidad de salir
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han tenido que actuar para sacar del interior de su vehículo a una mujer que había sufrido una colisión en la AP-7 a su paso por el término municipal de Benicarló. El coche que conducía esta persona ha rozado con un camión, lo que ha imposibilitado que pudiera abrir las puertas del auto y salir del mismo.
Los hechos se han producido sobre las 14.30 horas de este jueves, en una salida de la AP-7 situada en el punto kilométrico 357,9, en sentido creciente de la kilometración, en dirección Valencia, justo antes del área de servicio de Benicarló. Bomberos del parque del Baix Maestrat han actuado para excarcelar a la mujer. No ha habido heridos en el choque.
Durante la actuación de los bomberos, el arcén de la vía ha permanecido cerrado.
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