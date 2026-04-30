Susto en Onda: una furgoneta empieza a arder en marcha

Una furgoneta ha ardido este jueves en las calles de Onda, lo que ha obligado a los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón a actuar para apagar las llamas. Según han explicado desde el propio Consorcio, el vehículo circulaba con normalidad cuando ha empezado a salir fuego del motor.

Una imagen del vehículos en llamas. / SIAB

El conductor ha podido salir por su propio pie cuando ha comenzado el incendio y no se ha producido ningún herido. Los hechos se han producido a las 9.50 horas y los efectivos del parque Espadà Millars se han encargado de apagar las llamas, una vez que han llegado al lugar del suceso.

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