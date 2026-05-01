Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Secta VistabellaFuturo de PirámideMejor cremaet del mundoRefugio antiaéreo CastellóColas LidlCambios permiso conducirAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Fallece un hombre al acceder al ambulatorio de Rafalafena de Castelló

El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones del ambulatorio

Fachada del centro de salud de Rafalafena.

Fachada del centro de salud de Rafalafena. / Mediterráneo

Alberto Campos

Castellón

Un hombre de 60 años ha fallecido esta mañana en la calle Rafalafena de Castelló a consecuencia de una parada cardiaca.

El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones del ambulatorio situado en esa misma calle. Según fuentes municipales, la víctima se dirigía al centro médico para ser atendido.

Noticias relacionadas

Mapa que muestra la localización del centro de salud de Rafalafena.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, que han cortado las calles adyacentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents