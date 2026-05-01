Fallece un hombre al acceder al ambulatorio de Rafalafena de Castelló

Un hombre de 60 años ha fallecido esta mañana en la calle Rafalafena de Castelló a consecuencia de una parada cardiaca.

El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones del ambulatorio situado en esa misma calle. Según fuentes municipales, la víctima se dirigía al centro médico para ser atendido.

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Mapa que muestra la localización del centro de salud de Rafalafena.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, que han cortado las calles adyacentes.