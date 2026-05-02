La obsesión sexual del tío Toni en la secta de Vistabella: "A mí se me llenan las piernas de luz"

"Cuando le pones el coñito en la boca a un tío le cae la baba, pero a mí se me llenan las piernas de luz". La obsesión del tío Toni con el sexo era algo que se extendía y afectaba a toda la comunidad de la Chaparra, la masía donde construyó la secta pseudorreligiosa de Vistabella.

Como cuenta Sara López, una de las niñas nacida en la finca y víctima de abusos sexuales por parte de Antonio Garrigós, "hablaba continuamente del sexo. En sus escuelas, nos mostraba fragmentos de películas porno para ver nuestras sensaciones. A mí me hacía reproducir el gemido de cuando me masturbabas. Esa era la dinámica de sus charlas".

Recuerda Sara en el segundo capítulo del documental La Chaparra. Yo nací en una secta, estrenado este jueves por Movistar+, que "he llegado a estar bloqueada en el sexo. Escuchar la palabra vibrador me daba repulsión".

También recuerda que "tenía la costumbre de darle las buenas noches al tío Toni. Una noche me pidió que me quedara y cerrara puerta. Sería con 12 o 13 años. Con el tiempo, me daba angustia levantarme por las mañanas porque no sabía si iba a pedirme que entrara. Por favor, que a mí no me toque, pensaba".

Un mundo de fantasía

En este documental, algunos de los abusados por Antonio Garrigós reconstruyen un mundo que nació como una fantasía y terminó teñido de miedo y sometimiento. En la secta de Vistabella, los pequeños crecían convencidos de que eran elegidos, pequeños superhéroes con una misión superior encomendada por el tío Toni.

La secta controlada por el tío Toni funcionó durante décadas en Vistabella. / Gabriel Utiel

Tanto los hermanos Sara y Gabriel López como Yeshua, otro de los bebés nacidos en la finca, señalan que había una idea que se repetía como una doctrina: había siete hijos elegidos y cada uno representaba una fuerza. Yeshua recuerda que "unos eran el mar, otros el fuego, otros la protección o la comunicación".

Sara era “la exploradora”, la encargada de anticipar el mal. Gabriel se veía como “el ángel mensajero”, alguien con una gran responsabilidad sobre sus hombros. Yeshua se definía como “el escudero”, el protector del grupo. Todos formaban parte de ese supuesto ejército de guerreros de la luz que, según el relato impuesto por el líder, estaba llamado a combatir la oscuridad del exterior.

"Por favor, quiero ser normal"

Para quienes nacieron o crecieron allí, aquella identidad elegida se convirtió en una carga insoportable. “Por favor, quiero ser normal”, recuerda Sara López que pensaba en La Chaparra. Por su parte, su hermano Gabriel señala el choque de vivir entre dos mundos. Por un lado, estaba el colegio, donde debía guardar los secretos de lo que sucedía en la masía y, por otra parte, la realidad de la finca, donde no había cumpleaños con compañeros de clase ni planes con amigos.

Dentro de la finca, la estructura de dominio creada por el tío Toni no afectaba solo a los niños. También atravesaba las relaciones entre los adultos y, especialmente, entre las mujeres de la comunidad. Según los testimonios del documental, el líder alimentaba los celos mientras predicaba contra ellos.

El juicio por los abusos se desarrolló entre noviembre y diciembre del pasado año. / Manolo Nebot / Foto Manolo Nebot Rochera

"Todas competían, de una forma u otra, por estar más cerca de él", recuerda Sara. Por eso, la admiración se confundía con dependencia y la dependencia con obediencia. Yeshua recuerda que su madre, como otras mujeres de la secta, estaba “enamorada” del gurú. Esa devoción convertía la finca en un espacio asfixiante para quien caía en desgracia o cuestionaba el relato.

Al final, la vida en La Chaparra para el tío Toni era como una partida de ajedrez. Los supervivientes describen, en sus testimonios, a Antonio Garrigós como alguien que sabía mover cada pieza, enfrentar a unos con otros y debilitar cualquier vínculo que pudiera restarle poder. La familia, los padres, los amigos o el exterior quedaban bajo sospecha. Solo él ofrecía sentido, protección y redención.