Aparatoso accidente en Benicàssim: un motorista cae por un terraplén de cinco metros
El hombre ha perdido el control del vehículo y se ha salido de la vía
Susto en la carretera CV-147 a su paso por Benicàssim, donde un motorista ha sufrido un aparatoso accidente en la tarde de este domingo, sobre las 18.15 horas. El vehículo que conducía se ha salido de la vía y el hombre se ha precipitado por un terraplén de unos 5 metros.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado una dotación de efectivos y un mando del parque de la Plana Alta para proceder al rescate de la persona accidentada, en colaboración con medios sanitarios y la Policía Local de Benicàssim. En el operativo, se ha utilizado una camilla nido y el sistema de extracción guiado por cuerda.
Heridas de poca consideración
El hombre ha sido transferido a la ambulancia. Según el Consorcio de Bomberos, el motorista ha sufrido heridas leves. Todavía se desconocen los datos del estado actual del siniestrado.
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