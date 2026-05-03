Un conductor borracho causa daños de consideración en la rotonda de los cubos de la UJI
El accidentado da 0,64 miligramos de alcohol en sangre en la prueba de la policía
Un siniestro provocado por un conductor ebrio ha causado daños "de consideración" en la rotonda de los cubos de Castelló, según ha informado este domingo la Policía Local de la capital de la Plana.
El accidente se produjo este sábado a las 07.40 horas se produjo una salida de la vía de un turismo en la Avenida Vicente Sos Baynat, frente a la Universitat Jaume I, en la conocida como rotonda de los cubos.
Heridas leves
El conductor del vehículo accidentado, de acuerdo con las mismas fuentes, sufrió heridas que se catalogaron como leves.
De todas formas, dichas lesiones requirieron su traslado al Hospital General para una mayor atención.
Positivo en el alcoholímetro
"El conductor ha arrojado un resultado positivo en las correspondientes pruebas para la determinación del grado de impregnación alcohólica, en concreto 0.64 miligramos de alcohol por litro de aire espirado", ha indicado la Policía Local.
Asimismo, la obra artística que los estudiantes de la UJI ven cada día al entrar a la facultad, y que se ha convertido en un símbolo del barrio universitario, ha sufrido "daños de consideración", han dicho las fuentes.
Para concluir la actuación, la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes realizó un atestado por el accidente de circulación y también por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial, del cual sería responsable el conductor.
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