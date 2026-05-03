Gabriel, víctima de la secta de Vistabella: «Todo el mundo me presionaba para que fuese el sucesor del tío Toni»

Gabriel López, uno de los protagonistas del documental La Chaparra de Movistar+ que ya ha emitido todos sus episodios, fue también uno de los personajes centrales del juicio contra la secta de Vistabella. Él, uno de los niños nacidos en la secta, cambió de bando: en las semanas que siguieron a la caída de la secta, se mantuvo fiel a los que todavía seguían los preceptos del encarcelado tío Toni, quien era su padre biológico (algo que él solo supo recientemente pero que su parecido con Toni delataba).

Escuchar una llamada del abogado de su madre, condenada ahora a 7 años de cárcel (en sentencia recurrida y por tanto no firme), en la que el letrado informaba de que habían encontrado restos de ADN de niñas en los juguetes sexuales del tío Toni, le hizo decir basta. Se unió a su hermana Sara López, la primera denunciante, y a su padre legal, Carlos López, quien también fue víctima de abusos de Toni aunque en la causa figurase solo como testigo.

El tiempo que transcurrió entre la caída de La Chaparra (esa noche en la que el tío Toni gritó «vienen los romanos», en referencia a que él era como Jesucristo y la Policía Nacional eran los soldados de Pilatos) y que la cabeza le hizo clic a Gabriel, fue una vorágine de sentimientos para el joven.

Querían ungirlo nuevo guía

Su parecido físico con Toni y el hecho de que el líder ya le hubiera iniciado en sus «imposiciones de manos» y otras prácticas pseudorreligiosas, hacían que quienes habían quedado huérfanos de Toni (sobre todo cuando el mes siguiente falleció en la cárcel) buscasen un nuevo profeta. «Todo el mundo diciéndome que me parecía a Antonio y que tenía que ser yo el que lo sucediera. Todo el mundo presionándome para ser el nuevo guía espirtiual», cuenta Gabriel.

Él decidió seguirles la corriente, aunque se sintiera mal con los seguidores desnortados, «porque lo utilizaba para sacar información para saber la verdad». «Yo en ningún momento escuché voces, ni vi energías, ni vi duendes. Esas personas depositaron una confianza en mí y yo aproveché ese hueco, realmente les engañé porque en ningún momento iba a ser un guía espiritual», explica.

Su testimonio deja a las claras que los seguidores de la secta pretendían continuarla.

Reconstrucción vital

Tanto él como los otros dos jóvenes que aparecen en la producción y que se criaron en la secta, Sara y Yeshua (este último también hijo biológico de Toni), recalcan sus dificultades para recomponer sus vidas. «Es muy duro llevar la sangre de Toni. No quiero tener hijos por la sangre que llevo: si toda la locura que ha hecho él ronda por nuestro cuerpo, imagínate...», expresa Yeshua, quien tuvo pensamientos suicidas y que trata de salir adelante con ayuda.

El documental cierra con el actual proceso de reconstrucción familiar entre Carlos, Sara y Gabriel. Gabriel revela, emocionado, cuando se reconcilió con Carlos:«Me contó que no tenía sangre suya pero que yo siempre sería su hijo y él, mi padre. Que un padre te diga que no eres hijo suyo pero que aún así te quiere... Pasé de sentirme solo a que la familia que se me había dicho que no me querían, me acogieran sin reproche ni queja».