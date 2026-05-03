Huye de la policía en Castelló en un patinete trucado para alcanzar más de 100 kilómetros por hora

La Policía Local de Castelló ha instruido diligencias contra el conductor de un patinete que ayer fue interceptado tras intentar huir de los agentes.

Según fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar después de que el joven, de 24 años, fuera visto cometiendo una infracción de tráfico en la plaza 9 d’Octubre. Al observar la presencia policial emprendió la huida del lugar, incurriendo en nuevas infracciones de tráfico e incluso circulando por varias vías en sentido contrario. Finalmente, fue interceptado en la calle Larra con Cantó de Castalia.

Mapa del lugar en el que fue interceptado el joven.

Control de velocidad

Una vez detenido, los agentes sometieron el Vehículo de Movilidad Personal (VMP) al dispositivo de control de velocidad y comprobaron que alcanzaba una velocidad de 106 km/h. El máximo permitido es 25 km/h.

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Por estos motivos se instruyó atestado contra el joven por presunta conducción temeraria y carecer de permiso de conducir válido. El vehículo ha sido inmovilizado.