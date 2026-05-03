Una riña mortal entre mujeres y un mediático juicio en Castelló

Entre las nueve y las diez de la noche del día 22 de agosto de 1919, una mujer vecina de Castellón de la Plana mató a otra en la calle de la Pólvora —hoy calle Pintor Montoliu—, situada al final del barrio de San Roque y Ronda Magdalena, suceso que despertó una gran expectación por el hecho singular de que tanto autora como víctima eran mujeres.

Tanto la agresora como la víctima eran vecinas de la misma calle de la Pólvora. Una de las viviendas era el domicilio familiar de Francisco Artero Gavara, alias Gallo, y su mujer, Lucía Montó Marco, de 22 años de edad, alias La Vilera, hija de Nicolás, alias Roig de Foguerets, y en la otra habitaban Vicente Sales y su mujer, Dolores Benet Pau, de 29 años de edad. En el barrio se rumoreaba que el Gallo mantenía relaciones amorosas con una hermana de Dolores llamada Rosa, lo que daba lugar a frecuentes disgustos entre el Gallo y su mujer, que vivían separados desde hacía dos meses a consecuencia de ello. El Gallo pretendía que su mujer volviera al domicilio familiar, a lo que esta se negaba, por lo que dicho individuo fue a la policía para que esta interviniera, llamándolos el jefe de la Inspección a una reunión que tuvo lugar la noche anterior a la de los hechos y a la que asistieron Francisco Artero Gavara, alias Gallo, y su mujer, Lucía Montó, para tratar de que marido y mujer se reconciliasen, a lo que se negó rotundamente Lucía debido a la conducta irregular de su marido.

Lo sucedido fue lo siguiente: sobre las nueve y media de la noche del 22 de agosto de 1919 pasaba Dolores Benet Pau, acompañada por su madre, Modesta, La Emblaquinaora, por delante del domicilio de Lucía Montó, donde esta habitaba con su madre, produciéndose un incidente en el cual Lucía apuñaló a Dolores con un cuchillo en un costado. Caminó unos pocos pasos hasta que cayó al suelo, donde fue auxiliada por los vecinos, que la llevaron a su casa y la tendieron sobre un colchón, falleciendo a los pocos minutos por desangramiento.

Lucía Montó declaró que estaba casada con el Gallo, pero que vivían separados porque su marido fornicaba con Rosa, la hermana de la víctima, lo que originaba frecuentes disgustos en su matrimonio. La noche de autos, siguió manifestando Lucía, pasaron por delante de su casa la Dolores y su madre, y esta última se burló de ella, dirigiéndole expresiones mortificantes, enzarzándose en una discusión llena de insultos. Fue entonces cuando Dolores, que llevaba un cántaro lleno de agua que acababa de llenar en la fuente, le dio un fuerte golpe con el mismo en el costado izquierdo, ante lo que ella, Lucía, reaccionó clavándole una faca a la Dolores. Dicha faca la tenía anteriormente en la mano porque, cuando sucedió el hecho, estaba cortando tajadas de melón que estaba comiendo. Lucía se metió enseguida en casa de su madre, sin saber si había matado o no a Dolores. Añadió que todo fue un arrebato. Sin embargo, otra versión de los hechos afirmaba que la Lucía atacó primero a la madre de Dolores con una silla, saliendo entonces Dolores en su defensa.

Lucía fue detenida, confesó los hechos y entregó el arma utilizada en el crimen, tratándose de una pequeña faca, con punta muy afilada, de las llamadas de lengua de vaca. Tras su detención, cuando era trasladada a la cárcel, una gran multitud compuesta de varios centenares de personas la siguió dando gritos de: «¡Fuera! ¡Que la maten! ¡Que la maten!», debiendo la Guardia Municipal proteger a Lucía de las iras populares, que trataron incluso de asaltar la casa de su madre.

El juicio se celebró al cabo de dos años ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón. El fiscal calificaba los hechos como constitutivos de un delito de homicidio, estimando que concurría en Lucía Montó la atenuante de haber obrado impulsada por celos, debido a la conducta inmoral de su marido, Francisco Gavara. La familia de Dolores se constituyó en acusación particular, personándose en la causa con abogado y procurador. En las sesiones de la mañana y tarde, la acusada se presentó en la sala con su hijo pequeño en brazos, asistiendo así a su propio juicio. Acudió una gran cantidad de gente a presenciarlo, siendo mucho mayor la aglomeración que acudió a presenciar la sesión de tarde del día del juicio. Se organizó un gran alboroto, pues todos pugnaban por entrar en la sala de vistas, teniendo que hacer la Guardia Civil varias cargas para disolver a los que intentaban penetrar a la fuerza. Se produjo una gran confusión y tumulto, huyendo la gente en todas direcciones, resultando uno de los participantes descalabrado, con una herida en la cabeza, y otros, con contusiones.

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Por fin se pudo reanudar el juicio. Los jurados tardaron media hora en deliberar y alcanzar un veredicto de culpabilidad respecto de Lucía Montó, dictando el tribunal de derecho sentencia condenatoria contra ella como autora de un delito de homicidio a doce años y un día de reclusión temporal y al pago de dos mil pesetas como indemnización a los familiares de la fallecida.