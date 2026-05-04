Absuelto de agresión sexual un varón en Castellón por contradicciones de la denunciante

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón absolvió recientemente a un hombre al que una mujer acusaba de haberla agredido sexualmente, así como de lesiones y amenazas. Según pudo confirmar Mediterráneo de fuentes cercanas al caso, la sentencia se dictó pocos días después del juicio, que se había celebrado el pasado 13 de abril.

Al hombre absuelto, la Fiscalía le pedía un total de 12 años y medio de prisión por supuestamente forzar a tener sexo a la chica con la que había salido varias veces, lesionarla y amenazarla de muerte. Los hechos habían supuestamente ocurrido en 2022 en una localidad de Castellón. «Nos habíamos conocido por mi hermana. Empezamos a salir, salimos en tres ocasiones y ya estábamos hablando para casarnos», dijo la denunciante, de procedencia árabe, al igual que el acusado, quien posee la nacionalidad argelina pero cuyo origen es de otro país.

Versiones muy diferentes

Las versiones de denunciante y acusado no podían diferir más, pues ella describió una situación de treta del varón para conseguir que ella subiera a su piso. Dijo que una vez allí la forzó a tener sexo y que la mordió en el transcurso del acto sexual. Llegó a decir que el acusado la amenazó con que si la veía con otra persona la mataría. Tras ello, continuó su relato la denunciante que aún podría recurrir, dijo que escapó a la calle tapada solo con una toalla de baño. Ahí avisó a los vecinos y a la policía, que poco después lo arrestó a él.

Él defendió con vehemencia que es inocente. De hecho, aseguró que fue ella la que pidió ir a casa de él, y le exigió que él pusiera porno. «Entonces se puso a bailar y a pedirme que la besara fuerte, que le quitara cosas y que la mordiera», dijo. Sostuvo que no la penetró y que también fue ella quien pidió quedarse a dormir, pero que él se negó y le pidió que se fuera.

Contradicciones

Su defensa, a cargo del letrado Jordi Aguilar, pidió en la vista oral la absolución por no haberse enervado la presunción de inocencia y por contradicciones en la versión de la mujer. Al final, el tribunal apreció lo expuesto por el abogado defensor, puesto que en la sentencia se habla de que «el relato de la víctima presenta contradicciones», lo que les hace dudar de la credibilidad de la víctima.

Consideran «trascendente e importante» la declaración de un testigo, uno de los vecinos que ayudó a la chica aquella noche. Este le ofreció ropa para taparse, pero ella prefirió seguir solo con la toalla. Para refrendar la sentencia, el tribunal añade que los informes periciales no son determinantes ni tampoco existían pruebas objetivas de lesiones genitales ni otros indicios médicos.