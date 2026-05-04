Accidente en la CV-20 en Fanzara: un conductor herido tras perder el control

Accidente de tráfico en la CV-20 a su paso por el término municipal de Fanzara. El conductor de un vehículo ha sufrido heridas leves cuando ha perdido el control del volante en el kilómetro 18,9 de esta vía, a su paso por la población del Alto Mijares. Según ha explicado la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el suceso se ha producido sobre las 12.00 horas.

El aviso de la Dirección General de Tráfico del accidente en Fanzara. / Mediterráneo

El incidente se ha producido en el sentido decreciente de la kilometración, en dirección a Torrechiva, dos kilómetros antes del cruce que permite dirigirse a Fanzara. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor no ha sufrido daños de gravedad y ha salido por su propio pie del auto.

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