Accidente en la CV-20 en Fanzara: un conductor herido tras perder el control
El coche se ha salido de vía en el kilómetro 18,9 de la carretera
Accidente de tráfico en la CV-20 a su paso por el término municipal de Fanzara. El conductor de un vehículo ha sufrido heridas leves cuando ha perdido el control del volante en el kilómetro 18,9 de esta vía, a su paso por la población del Alto Mijares. Según ha explicado la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el suceso se ha producido sobre las 12.00 horas.
El incidente se ha producido en el sentido decreciente de la kilometración, en dirección a Torrechiva, dos kilómetros antes del cruce que permite dirigirse a Fanzara. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor no ha sufrido daños de gravedad y ha salido por su propio pie del auto.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico ifernandezdomingo@mediterraneo.elperiodico.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680 558 577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después
- Susto en los festejos taurinos de Sant Pere de Verona en Alcalà de Xivert
- Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan
- Un fondo español invertirá 2,1 millones de euros en crear el segundo parque comercial de Vila-real
- Más de 1.000 moteros conquistan el Grau de Castelló en una de las citas más esperadas del año
- Huye de la policía en Castelló en un patinete trucado para alcanzar más de 100 kilómetros por hora
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Un conductor borracho causa daños de consideración en la rotonda de los cubos de la UJI