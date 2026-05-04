Los aparatosos accidentes que han sacudido Castelló en menos de 48 horas: todos los detalles

Un fin de semana que podría haber terminado en tragedia se ha quedado, por suerte, en una sucesión de sustos y daños materiales. En menos de 48 horas, Castelló ha registrado dos accidentes de tráfico que han llamado la atención de los vecinos por su aparatosidad y por las circunstancias que los rodearon.

Consecuencias de conducir ebrio

El primer incidente tuvo lugar el sábado 2 de mayo, a las 7.40 horas, en el acceso a la Universitat Jaume I, dónde un conductor ebrio perdió el control de su vehículo y acabó empotrado contra la emblemática rotonda de los cubos causando daños "de consideración", según informó la Policía Local de la ciudad.

Tras realizarle las pruebas pertinentes, la Policía Local confirmó que el conductor cuadruplicaba la tasa de alcoholemia permitida, lo que derivó en que se realizara un atestado por el accidente de circulación y por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial.

El conductor ha arrojado un resultado positivo en las correspondientes pruebas para la determinación del grado de impregnación alcohólica, en concreto 0.64 miligramos de alcohol por litro de aire espirado Policía Local

Pese al fuerte impacto, el conductor sufrió heridas leves. Aun así, fue trasladado al Hospital General para una mayor atención.

Impacto violento da inicio a la semana

El segundo accidente se ha producido a primera hora de la mañana del lunes, en la calle Guitarrista Fortea de Castelló. Este incidente ha sido especialmente violento por la forma en la que han quedado los vehículos tras la colisión. Según la Policía Local de Castelló, la conductora salía del garaje y en lugar de frenar ha acelerado, causando un impacto contra un coche, una moto, el banco de la acera y contra la fachada de un comercio, la cual ha quedado destrozada.

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Afortunadamente, no ha habido heridos y todo ha quedado en múltiples daños materiales.